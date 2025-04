Cristina Pedroche cuenta el motivo por el que ha estado "fuera de redes y casi del mundo": una mudanza

Desde hace apenas un mes, Cristina Pedroche ha vuelto a sus orígenes. Y es que, como ha ido compartiendo ella misma en sus redes sociales, se ha mudado a casa de sus padres en Vallecas junto a la pequeña Laia. ¿Por qué?

"Vuelta al barrio", "No me acordaba de la luz tan chula que entra por la ventana de mi habitación de siempre" o un vídeo haciendo yoga en su habitación de adolescente son las pistas que ha ido dando de esta etapa en la que ha tenido que hacer las maletas y volver con sus padres. "He estado fuera de redes y casi del mundo por la razón que os cuento aquí", ha compartido en stories.

Cristina Pedroche explica el motivo de su desaparición de redes | Instagram @cristipedroche

Pues, a pesar de todos las especulaciones que han hecho sus seguidores sobre el motivo de este cambio radical, lo cierto es que la presentadora y Dabiz Muñoz están en plena mudanza, probablemente moviendo las cosas de su antiguo chalet a una nueva propiedad en la que haya sitio para el bebé que viene en camino.

"Subo estas fotos que me hice la semana pasada cuando hacía sol", ha compartido junto a un carrusel de varias imágenes en las que se aprecia que lleva un micrófono de corbata, un look muy veraniego y su característico llamador de ángeles.

Además, como ha explicado, son las últimas que se ha hecho, ya que no ha tenido tiempo de ni coger el móvil: "Y menos para hacerme una foto por las pintas que llevaba y las pocas ganas de nada". Y es que, para poner fin a los rumores de las últimas semanas y dar una explicación a su desaparición en redes y su vuelta al barrio, ha confesado que se encuentra en plena mudanza.

"La conclusión que saco de estos días es que hacer una mudanza embarazada y con una niña pequeña debería estar prohibido", ha sentenciado. Poco a poco volverá a la normalidad, al trabajo y a las redes: "Creo que de esto no se sale. Al menos hoy y mañana me pondrán guapa en la tele y podré desconectar de todo unas horas". De momento, habrá que esperar para conocer su nuevo hogar.