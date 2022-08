Chenoa y su marido Miguel regresan al lugar donde se dieron el 'sí, quiero'

Tras varias complicaciones por la pandemia, Chenoa y su marido, Miguel Sánchez, finalmente pudieron casarse el pasado mes de junio en una ceremonia íntima rodeados de su gente más cercana. La ceremonia se celebró en Mallorca, uno de los sitios más especiales para la cantante.

Es el lugar donde ha pasado su infancia, ya que con solo ocho años se mudó con su familia a esta isla. Una isla que la ha visto crecer y por eso, quiso dar el 'sí, quiero' en el que ha sido su hogar.

Más enamorados que nunca, Chenoa y Miguel han vuelto a este sitio tan importante para ellos, pues ahora recordarán uno de los días más bonitos de su vida cada vez que pisen sus tierras. Es por ello por lo que, Chenoa, más enamorada y nostálgica que nunca, compartía con sus seguidores varias fotos de su paso por Mallorca.

La artista escribía en un post en su perfil de Instagram que la isla "es más que un verano" para ella: "Te debía un atardecer...y brindo por muchos más. Mallorca, hay quien cree que me conoce, pero solo tú me has visto crecer, caerme y levantarme, dándome oxígeno y fuerzas. Pisando tu roca vuelvo a quien fui para agradecerte cada horizonte que me hizo ser quien soy. Gracias Mallorca porque eres más que verano para mí. Mallorca mágica".

La escapada de Chenoa y Miguel a Mallorca, lugar donde se casaron

La pareja de "recién" casados ha querido disfrutar de unos días en solitario. Unos días repletos de sol, playa y turismo, donde también se ha reencontrado con viejos amigos.

Chenoa ha estado compartiendo imágenes en stories también donde sus seguidores han podido ver un recorrido fotográfico de todos los puntos por los que han pasado. Entre esas imágenes, por supuesto, ha habido cabida para presumir de amor.

instagram chenoa | instagram

Y así, abrazados y de lo más felices, Chenoa y su marido Miguel disfrutan de los últimos días del verano.

