El cariñoso abrazo de Chenoa y Verónica Romero en el que ha sido su reencuentro después de mucho tiempo

Aunque no son grandes amigas, entre Chenoa y Verónica Romero siempre habrá una muy buena relación. Es por eso que su reencuentro, con abrazo incluido, ha hecho especial ilusión a los que las conocieron en 2001, cuando cruzaron la pasarela de Operación Triunfo. Y, aunque ya han pasado 23 años de aquello, su cariño sigue siendo el mismo.

Ha sido en la premier de la película Amigos Imaginarios, cuando se han fundido en un caluroso abrazo para después tener una conversación con la que han dejado claro que hacía tiempo que no coincidían. Chenoa se ha deshecho en halagos hacia ella para después preguntarle qué tal todo: "¿Te va súper bien, no?". A lo que ella, con una sonrisa, ha confirmado sus palabras.

El abrazo de Chenoa y Verónica Romero | Europa Press

Lo cierto es que la última vez que sus nombres fueron vinculados en la prensa fue hace justo un año, cuando Verónica confesó en un podcast que no había sido invitada a la boda de su compañera: "A mí no me sorprendió, porque yo con Chenoa no tengo relación. Entonces, claro, es su compromiso". Pero, a pesar de no tener relación, parece que siempre es un motivo de alegría coincidir con gente que ha formado parte de tu vida.

"Hoy apoyando a Chenoa, a la cultura, a todos", ha confesado Verónica para los micrófonos de Europa Press. Además de dejar claro que coincidir "siempre es un regalo", la cantante ha recordado que los 16 concursantes se convirtieron en familia, aunque después cada uno haya seguido su camino.

Verónica Romero en la premier de la película Amigos Imaginarios | Europa Press

Porque, pese a no ser parte del mismo círculo de amistad, siempre serán compañeros: "Y respetarnos, que es lo que hacemos. Cada uno tiene su vida y luego en grupo somos un equipo e intentamos estar en equipo". Por su parte, la jurado de Tu Cara Me Suenano ha querido pronunciarse sobre el reencuentro de sus compañeros, aunque ha dejado claro que "esa experiencia no se borra".