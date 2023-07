Bertín Osborne confirma que su futura paternidad con Gabriela Guillén no ha sido "ni buscada ni deseada"

Se confirma la próxima paternidad de Bertín Osborne. Después de que la revista Lecturas haya revelado en su portada este miércoles que el cantante espera un hijo junto a su "amiga especial" Gabriela Guillén, el protagonista de la noticia más impactante del día ha roto su silencio.

Lo ha hecho respondiendo a la llamada de la periodista Beatriz Cortázar y, disculpándose por no atender al resto de medios de comunicación que se han puesto en contacto con él en las últimas horas porque no quiere hablar de este tema, ha confirmado el embarazo de la joven fisioterapeuta a la que conoció en abril de 2022 y con la que mantenía una discreta historia de amor a la que nunca ha querido poner etiquetas.

Decimos "mantenía" porque, como ha revelado Bertín, Gabriela y él llevan distanciados un tiempo y por el momento no se sabe qué pasará con su relación, aunque están viviendo este momento tan especial para cualquier pareja que espera un bebé separados. Confesando que "no ha sido un embarazo deseado" sino "accidentes que pasan", el presentador ha asegurado que por supuesto que "se hará cargo" del niño cuando nazca. Un nacimiento previsto para principios de 2024, puesto que la fisioterapeuta se encuentra en el primer trimestre de gestación, por lo que por el momento se desconoce el sexo del bebé.

Reconociendo que "no está enamorado" de Gabriela, Bertín ha desvelado que llevan "un tiempo distanciados" y, aunque acudieron juntos al 60 cumpleaños de José Luis López 'El Turronero' el pasado 2 de julio, "ya estaban mal", sus "caras eran un poema" durante la fiesta y se fueron por separado del lugar, él a su finca en Sevilla y ella a un hotel con una amiga, como ha asegurado Cortázar.

Gabriela Guillén | Gtres

La tertuliana, que ha entrado por teléfono en el programa de Federico Jiménez Losantos para dar todos los detalles de su conversación con el artista, ha dejado en el aire si la noticia del embarazo habría distanciado a la pareja en lugar de unirlos, y ha apuntado que no sabe qué pasará en los próximos meses pero actualmente están separados.

Bertín ha dejado claro que no quiere decir nada sobre este asunto y que no hablará más sobre su futura paternidad y, como ha desvelado la periodista, su voz no es precisamente la de una persona que está alegre. Veremos qué pasa en los próximos meses y si la pareja consigue solventar sus diferencias y vivir juntos el nacimiento de su hijo o si, por el contrario, su distanciamiento es definitivo.