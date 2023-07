¿Quién es Gabriela Guillén? La mujer con la que Bertín Osborne será padre con 69 años

Semana muy movida en la crónica social española. Si el lunes nos levantábamos con la noticia de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en la revista del saludo, creyendo que iba a ser la portada más impactante del año, este miércoles, hemos amanecido con la sorprendente exclusiva de la paternidad de Bertín Osborne a sus 69 años. El presentador y cantante será padre junto a Marlises Gabriela Guillén, de 32 años de edad.

La revista 'Lecturas' ha sorprendido a todos los lectores de la prensa rosa con una noticia que dará mucho qué hablar en los próximos meses. Bertín Osborne está esperando su séptimo hijo u octavo, si contamos a Ana Cristina, hija no biológica del cantante y fruta de la relación de Sandra Domecq, su primera esposa, y Fernando Portillo, el segundo marido de ella.

El presentador dará la bienvenida a un nuevo miembro en su familia junto a Marlises Gabriela Guillén, con quien comenzó a ser relacionado hace apenas unos pocos meses. Es más, el propio Bertín nunca ha utilizado el término de novia o pareja para referirse a ella, aunque sí le ha dedicado algunas declaraciones en alguna ocasión. "Es encantadora, simpática, muy guapa y además, es fisioterapeuta y me ha quitado dos lesiones que tenía de hacer deporte", señalaba el protagonista.

En esta línea, Bertin Osborne aseguraba que no había visto a Gabriela más de diez veces tras coincidir en Sevilla con amigos. Además, manifestaba no estar enamorado. Sin embargo, todo parece haber cambiado en unos meses. De esta manera, el artista será padre biológico por séptima vez después de los nacimientos de Christian, fallecido al poco tiempo de nacer, Alejandra, Eugenia y Claudia, fruto de su relación con Sandra Domecq, y Kike y Carlos, tras su segunda relación con Fabiola Martínez.

Gabriela Guillén | Gtres

¿Quién es Gabriela Guillén?

Osborne repetirá paternidad junto a Marlises Gabriela Guillén, la mujer con quien será otra vez padre con 69 años. Pero, ¿quién es?

Con 32 años, se trata de la dueña y directora de una clínica de belleza de Madrid, la cual recibe el nombre de ‘MGG Beauty’. "Estar formada es una de mis pasiones y claves del éxito de MGG Beauty. Poder aportar a nuestros clientes un valor añadido, en nuestros tratamientos y servicios es fundamental. Mi nombre es Gaby y soy la directora del centro MGG Beauty. Mi objetivo es que tus resultados sean acordes a tus expectativas y que todos nuestros clientes estén satisfechos", reza la presentación con la que se da a conocer ella misma en la página web de su negocio.

La protagonista conoció a Bertín Osborne en una sesión de fotos para la firma de moda taurina 'El Capote' en abril de 2022. No obstante, su relación no fue más allá. O al menos eso nos hizo creer el propio artista. Lo cierto es que Gaby se ha mantenido muy discreta, no ha concedido entrevistas, ni ha hecho declaraciones al respecto.

Por último, tal y como adelanta la propia revista que ha publicado la noticia, Gabriela Guillén ya habría pasado varias pruebas médicas en relación con el embarazo en una clínica.