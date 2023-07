Fabiola Martínez se reivindica tras coincidir con Bertín Osborne y su pareja: "Podría haber venido yo con alguien"

José Luis López, 'El Turronero', organizó una multitudinaria fiesta por su 60 cumpleaños en la que acudieron 4.000 personas y entre las que destacaban personalidades de todos los ámbitos.

El evento, que se celebró en Sevilla, contó con la presencia de actores como Miguel Ángel Silvestre, cantantes como Chenoa, deportistas como Joaquín, o rostros conocidos como Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, Toñi Moreno, Elena Tablada, Ortega Cano, Ana María Aldón y un largo etcétera.

Las palabras más repetidas de éstos ante la prensa fueron de gratitud, alabando la solidaridad de este empresario que cuenta con varias obras benéficas.

Una de ellas fue Fabiola Martínez, que daba fe de su generosidad. Paralelamente, también estuvo Bertín Osborne, aunque no posaron juntos como hace unos días.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne posando juntos | Gtres

El cantante recibió a su pareja, Gabriela Guillén, quien fue vista llegando a Sevilla y, sobre esto, preguntaron a la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles', que mostró su hartazgo.

"Me parece fenomenal, no quiero hablar de eso, naturalidad. Me tenéis machacada con el temita, tanto empoderamiento... Él es libre legalmente hace un año y emocionalmente tres, puede hacer con su vida lo que quiera. Como si viene con 20".

"Probablemente podría haber venido yo con alguien, lo que pasa es que no existe todavía", explicó de lo más sincera Fabiola, quien hace unos meses revelaba estar "en buen camino" en lo que se refiere a volver a encontrar el amor.