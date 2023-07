Fabiola Martínez reacciona a la futura paternidad de Bertín Osborne a los 69 años con su novia Gabriela Guillén

Este miércoles nos despertábamos con un notición de lo más inesperado: Bertín Osborne se convertirá en padre a los 69 años junto a Gabriela Guillén, como ha revelado la revista Lecturas en exclusiva. Pese a que el presentador siempre la ha definido como "una amiga especial" a la que estaría conociendo, lo cierto es que lo que se convertirá en su sexta paternidad demuestra que su relación está más que consolidada.

Según apunta el citado medio, la fisioterapeuta está embarazada de tres meses y será a principios de 2024 cuando dé a luz a su primer hijo, cuyo sexo se desconoce por el momento. La joven, que se encuentra en el primer trimestre de gestación, ha sido además fotografiada acudiendo a un centro para realizarse sus primeras revisiones.

Por el momento, silencio absoluto por parte de los futuros papás ante la buena nueva. Sin embargo, quien sí ha reaccionado a ello ha sido Fabiola Martínez, de quien el cantante español se separó en enero de 2021 tras compartir dos décadas de su vida y con quien tiene dos hijos, Kike (16) y Carlos (15).

Fabiola Martínez y Bertín Osborne posando juntos | Gtres

Ahora, la revista Semana en exclusiva se ha puesto en contacto con la venezolana para interesarse sobre cómo se ha tomado la noticia del embarazo. "Solo puedo desearle que sea feliz... Y que disfrute muchísimo", ha comentado, sin querer entrar en demasiados detalles puesto que, como señala, "no es mi vida" y que por ello "no le corresponde decir ni aportar nada".

Recientemente la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'coincidía con su exmarido y su nueva novia en la multitudinaria fiesta que José Luis López, 'El Turronero', organizó por su 60 cumpleaños. Fue allí cuando la prensa le preguntó por ello y, mostrando su hartazgo, aseguró: "Me parece fenomenal, no quiero hablar de eso, naturalidad. Me tenéis machacada con el temita, tanto empoderamiento... Él es libre legalmente hace un año y emocionalmente tres, puede hacer con su vida lo que quiera. Como si viene con 20".