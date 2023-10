Así es Roger Escapa, el periodista que se casará con la actriz Diana Gómez

Una de las series españolas más conocidas en Netflix ha sido Valeria, la adaptación audiovisual de las novelas de Elísabet Benavent. Durante tres temporadas, hemos podido conocer la historia de esta escritora que pasa por una crisis personal y matrimonial y sus aventuras acompañada de sus amigas.

La encargada de dar vida a Valeria todo este tiempo ha sido la actriz Diana Gómez. También la hemos podido ver en otras series como El secreto de Puente Viejo o en La casa de papel, donde interpretó a Tatiana, la mujer de Berlín. En cuanto al cine, una de las últimas apariciones en la gran pantalla fue el año pasado en la película Girasoles silvestres, dirigida por Jaime Rosales.

Más allá de disfrutar de su éxito profesional estos últimos años, en el ámbito personal, Diana vivió un gran momento de felicidad hace dos años cuando se convirtió en madre de Gael, junto a su pareja, el periodista Roger Escapa. Ahora, la pareja iniciará una nueva etapa tras anunciar que se casan.

Roger Escapa, uno de los periodistas más reconocidos en Cataluña

Roger nació en 1988 en Sabadell, una ciudad catalana a unos 25 kilómetros de Barcelona y estudió Economía y Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

En lo profesional, se inició en los medios de comunicación en las emisoras de radio locales de Matadepera (cerca de su ciudad natal) y de Sabadell.

Fue en 2014 cuando fichó por Catalunya Ràdio, primero con una sección en el magacín del fin de semana para después formar parte del equipo de El matí de Catalunya Ràdio, el programa diario matinal de la emisora catalana. En 2018 saltó de nuevo al fin de semana como presentador de El suplement, el programa en el que había colaborado cuatro años antes.

También se le ha podido ver en contadas ocasiones en TV3.

¿Cómo fue la pedida de mano de Diana y Roger?

Hace poco, Roger fue invitado a otro programa de Catalunya Ràdio, Que no surti d’aquí, donde le preguntaron por la pedida de mano. De lo poco que contó sabemos que fue "divertida", "en casa cuando el niño ya dormía" y que fue muy emocionante, ya que "hubo lágrimas porque lo hicimos con ritual". Para intentar sacarle un poco más de información, el presentador del espacio le preguntó si fue en la cocina donde, según él, "es un sitio donde se hablan de cosas importantes". "En la cocina, ya está, hasta aquí", confirmó Roger.

Otra de las presentadoras del programa opinó que "no tiene gracia" si una boda se hace por los papeles: "tiene gracia si es por la fiesta, invitar a toda Cataluña, que haya muchos colores, muchas fotos en Instagram...". Algo que el futuro marido de Diana Gómez no ve nada claro: "es que a mi esto no me gusta", confesó. "Que si el vestido, el DJ, pedir los 150 euros a los invitados...". Aunque sí que explicó que harán una fiesta para "celebrar que te quieres y compartirlo con tus amigos".

"Roger, ¡eres tan aburrido! Es increíble", le espetó con tono de broma la presentadora. "Me sabe mal", le respondió él.