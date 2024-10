Así es Martina, la hija de Melani Olivares: ya ha fichado por una agencia recién cumplidos los 18 años

Este pasado lunes, 14 de octubre, ha sido muy especial para Melani Olivares: su hija Martina ha cumplido 18 años. La actriz la ha felicitado públicamente en Instagram con el siguiente mensaje: "Por fin llegaron tus ansiados 18 ¡Tu familia te ama mucho! Cómete la vida amor, estaremos a tu lado siempre". Amigos y compañeros de profesión como David Castillo, Bea Segura, Miren Ibarguren, Nuria Roca y Paula Echevarría han aprovechado la ocasión para felicitar a la homenajeada.

Junto a la bonita y emotiva dedicatoria, Melani ha compartido una serie de fotografías con su hija cuando era pequeña. La adoptó en Etiopía cuando tenía tres meses y sobre este proceso contaba, en una entrevista a la revista Shangay, que fue "complicado" porque tuvo que esperar dos años, tiempo en el que "te reafirmas en tu deseo de ser madre". Explicaba que entonces tenía 33 años, quería ser madre y no tenía pareja, por eso empezó los trámites: "No me apetecía compartir ese momento de maternidad que yo deseaba con alguien que no estaba". Además, afirmaba que ha sido "la mayor experiencia" que ha tenido nunca.

Melani Olivares con su hija Martina | Instagram @melaniolivares

Una celebración en familia

Como no puede ser de otra manera, no ha faltado una fiesta para celebrar la mayoría de edad de Martina. En casa, han estado sus otros dos hijos, Manuela y Lucho, y más miembros de la familia.

Melani Olivares y Martina con su familia | Instagram @melaniolivares

Melani Olivares con sus tres hijos: Martina, Manuela y Lucho | Instagram @melaniolivares

En uno de los vídeos que ha compartido, se ve la sorpresa que Melani le ha preparado a su hija: al entrar en su cuarto, la joven se ha encontrado un gran número 18 hinchable con un montón de globos en la cama. Una emoción y una felicidad que se reflejan claramente en su cara y en el abrazo que se dan madre e hija.

En otra grabación, vemos cómo Martina, acompañada de su hermana pequeña, recoge un ramo de rosas rosas que le entrega un repartidor.

El pasado mes de mayo, Martina se graduó de bachillerato y aprobó la EvAU. La actriz de Amar es para siempre y Beguinas dijo en una publicación estar muy orgullosa de su hija y le deseaba suerte con la nueva etapa: "¡Empieza una nueva etapa mi vida! ¡Aprovecha esa hambre de comerte el mundo y conseguirás tus sueños!". Ahora, la joven ha fichado por una agencia de artistas y modelos.

Sus otros dos hermanos

Martina tiene otros dos hermanos: Manuela y Lucho. Melani tuvo a Manuela en 2012 cuando estaba con el músico Javier Rojas, mientras que Lucho es fruto del matrimonio con el también músico Gorka González, con quien se casó en 2016. La pareja se separó dos años después.

El año pasado, aprovechando la presentación de su libro, Melani confesó en el programa La Roca, de La Sexta, que días antes de ir a buscar a Martina a Etiopía supo que estaba embarazada de alguien "que no sabía quién era" y abortó. "Yo lo viví como: Es lo que quiero. Yo tengo a mi hija que me voy el martes a buscarla, ¿qué hago yo con esto, esto que tengo aquí es mi bebé? No, mi bebé es esa y es ahí donde yo quiero ir, y quiero ir a recogerla", contó aquel día. Tras hacerlo público, se originó un debate sobre esta decisión.