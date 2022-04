El arresto de A$AP Rocky pilla desprevenidos al rapero y Rihanna en la recta final de su embarazo

Hace unos meses llegó una noticia que hizo sonreír y emocionarse a medio mundo, por no decir al mundo entero. La cantante Rihanna anunciaba que estaba esperando a su primer hijo, un embarazo en el que se está convirtiendo en el centro de las miradas por sus rompedores estilismos que se alejan completamente de los tradicionales looks premamá. Esto está haciendo que la de Barbados lleve unos meses protagonizando múltiples titulares.

En aquel momento nos quedamos boquiabiertos por la emoción del avanzado estado de gestación de la estrella musical, y ahora nos hemos quedado alucinando de nuevo, pero de una forma muy diferente y no por ella, sino por alguien muy cercano, el padre de su futuro hijo. El rapero, A$AP Rocky, ha sido arrestado a las puertas de entrar en el mundo de la paternidad al ser relacionado con un tiroteo.

El artista bautizado como Rakim Athelaston Mayer, pero conocido artísticamente como A$AP Rocky es cantante, rapero, productor, actor, escritor y director, unos papeles que han hecho que el estadounidense se labre un nombre y sea catapultado a la fama por su trabajo. Esta vez lo que le ha convertido en el tema central no ha sido su carrera profesional sino un tiroteo que se produjo hace seis meses y en medio de rumores sobre una posible infidelidad.

No es la primera vez que el americano visita el calabozo y se las ve con la justicia, pero nunca antes había sido señalado como sospechoso de ser el autor de un tiroteo que tuvo lugar en noviembre de 2021. Ha sido este miércoles, 20 de abril, cuando A$AP Rocky era arrestado por las autoridades estadounidenses en el aeropuerto, en el de Los Ángeles concretamente a falta de muy poco de que Rihanna dé a luz a su primer hijo juntos, cuando los dos volvían de Barbados tras pasar unas vacaciones en la ciudad nativa de la cantante.

El abogado del implicado, Alan Jackson, ha informado al NBC, el canal de noticias, pese a que los representantes del artista no han roto su silencio con respecto al joven de 33 años. Tal y como han comunicado el músico habría pasado a estar bajo vigilancia del departamento de policía de la ciudad estadounidense que a la vez está trabajando con otras instituciones oficiales como la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y de Inmigración y Fronteras de EEUU.

Aunque todavía no existen muchos detalles, ni tampoco conocemos si finalmente el juez o el jurado le declararán culpable, o no, del tiroteo que se llevó a cabo la noche del 6 de noviembre del año pasado se ha descubierto que que lleva varios meses siendo investigado. El suceso acabó con una víctima que sobrevivió, siendo esta quien acudió a la policía para contar que A$AP Rocky iba acompañado con dos hombres cuando este se aproximó a la víctima armado y le disparó en plena madrugada y en medio de la calle hiriendo su mano izquierda.

Por el momento no se ha confirmado si eso ocurrió o si lo hizo de ese modo, pero las investigaciones apuntan a que rodo habría comenzado por una discusión que acabó subiendo de tono y en disparo, señalando al novio de Rihanna como presunto agresor. La artista no se ha pronunciado ante lo ocurrido, pero ha sido una fuente cercana a la pareja quien ha expresado cómo se siente la cantante afirmando que "se encuentra tranquila, relajada y concentrada al 100% en la llegada de su bebé... ¡no estresada!", a pesar de que el arresto les pilló completamente desprevenidos, así lo ha informado 'Entertainment Tonight'. Esta acusación que llega en un momento que se estaba calificando de muy dulce y que empieza a tener un regusto amargo por no saber cómo se desarrollaran los acontecimiento y si el fruto de su vientre nacerá estando su padre entre rejas o si este podrá coger al niño en brazo cuando este llegue al mundo.

