Rihanna es pillada de compras y da una pista sobre el sexo del bebé

No hace mucho tiempo que sabemos que Rihanna está embarazada, aunque se encuentre ya en el tercer trimestre, la cantante ha mantenido en secreto hasta hace poco la noticia de que iba a ser madre, algo que ha cambiado completamente en las últimas semanas, siendo ella la protagonista de numerosos titulares, tanto por sus ya marcadas curvas premamá, como por los estilismos que elige para sus apariciones públicas y que se alejan de los tradicionales looks de embaraza.

Desde que en febrero se anunciara que la intérprete de 'Umbrella' esperaba un bebé muchos han comenzado a hacer sus apuestas sobre si será niño o niña levantando numerosos rumores sobre Rihanna que no esconde su tripita, sino que la exhibe en cada ocasión que puede, regalando preciosas imágenes de su avanzado estado de gestación.

Este año son muchas las caras conocidas que en este 2022 se estrenaran en el mundo de la maternidad. Algunas han revelado el sexo del bebé que esperan como Carla Barber y otras prefieren mantenerlo para la intimidad del hogar como Elena Furiase.

Todavía es pronto para saber si la de barbados hará público si está esperando una pequeña o un pequeño que nazca fruto de su vientre, pero sus fans ya se han pronunciado a raíz de unas imágenes que capturan a la cantante de compras en la sección de ropa infantil. Aunque la tradición o la costumbre del rosa para niñas y el azul para niños ha quedado algo lejos, siempre ha sido el detalle que revelaba el sexo del bebé, unos colores por los que parece que Rihanna prefiere no optar.

En naranja y con un tejido con relieve, la cantante lanza en su bolsa lo que parece un vestidito de tirantes con falda de vuelo. Puede que el color no sea el elemento delatador, sino más bien el tipo de prenda elegido por la artista. Tal y como ha informado Daily Mail, algunos de los presentes en Target, una tienda de Los Ángeles conocida por sus precios económicos, vieron como la cantante y empresaria colocaba el traje en su carrito haciendo que se especulara que espera a una niña, a pesar que Rihanna no se ha pronunciado para dar luz a este misterio.

Entre los comentarios han llamado la atención también aquellos que se referían al lugar elegido por la futura mamá para comprar ropa a su primogénito. Si bien es cierto, Rihanna ha creado en los últimos años prácticamente un imperio, siendo conocida no solo por su carrera musical, sino por las colaboraciones que ha realizado con marcas y las que ella misma ha creado con líneas de lencería, cosmética y belleza que, pese a darle una buena fortuna, no puede evitar la tentación y se deja llevar por las buenas ofertas.

Discreta y sencilla a su manera, vestida con sudadera azul, minifalda de cuero negro y tacones brillantes, recorrió los pasillos del establecimiento acompañada de su amiga, la modelo Sita Abellan. Un día de compras que lejos de pasar desapercibidas han llenado las redes sociales de comentarios sobre la artista quien hace unos días concedió una entrevista a Elle en la que hablaba sobre la maternidad y el embarazo.

"Todo es un reto, desde vestirme, hasta cómo me voy a maquillar, pero me gustan los retos. Me gustan las cosas que me obligan a ser creativa y a crear de nuevas maneras, y con la belleza hay tanto que puedes hacer", confesaba la que muy pronto traerá al mundo al bebé creado de su amor con el rapero A$AP Rocky. Unas palabras que fueron seguidas por una confesión que es casi un secreto a gritos, y es que Rihanna aseguró que "hay un brillo especial de embarazo", y eso no lo puede ocultar.

...

Seguro que te interesa...

Rihanna, embarazada de su primer hijo junto al rapero ASAP Rocky