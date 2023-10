Arantxa de Benito asegura que su relación actual con Guti es inexistente a pesar de que ella nunca ha cerrado puertas

La ausencia de José María Gutiérrez, Guti, en el bautizo de su nieto Hugo, hijo de Zayra y Miki Mejías, sigue dando que hablar. A pesar de que tanto la hija como la mujer del exfutbolista, Romina Belluscio, han intentado quitar hierro al asunto explicando que no había podido asistir por motivos profesionales.

Zayra Gutiérrez y su madre Arantxa de Benito | Gtres

Quien no se perdió el bautizo fue la orgullosa abuela, Arantxa de Benito, que así respondía en un primer momento cuando le preguntaban por la ausencia de su exmarido en el bautizo de su nieto: "Cada uno es libre de hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. ¡La polémica está en la que hagáis vosotros! Nosotros ninguna. José no está y ya está. Zayra está feliz, su papá también, el bebé también y todos también".

Unas declaraciones que la presentadora, consciente del revuelo que se ha creado, ha aclarado este miércoles en su reaparición en un desfile de moda infantil de Mayoral. "El bautizo fue impresionante, emotivo, sencillo, familiar, alegre, un recuerdo inolvidable. Jose (Guti) estaba trabajando y no pudo estar" ha explicado, asegurando que su ex "ya estará en otras ocasiones, o no".

Arantxa de Benito, en el desfile de Mayoral | Gtres

Un "o no" que ha sonado a reproche, aunque Arantxa ha dejado claro que es una manera de hablar: "Yo me expreso así. El otro día lo dije de una forma y lo habéis malinterpretado". "Hay veces que se pueden cuadrar los calendarios y hay veces que no y no creo que sea lo más importante que acudas a un bautizo. Creo que hay cosas mucho más importantes en la vida que acudir a un bautizo" ha añadido, reconociendo que aunque Zayra "le echaría de menos", "habían estado unos días antes y van a estar unos días después".

"Le estáis dando demasiada importancia" ha zanjado, dejando claro que aunque ella no tiene ningún tipo de relación con Guti "hace muchísimos, muchísimos años", padre e hija "tienen una comunicación buena y existente, por supuesto".