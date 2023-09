Antonia Dell'Atte vuelve a cargar contra Ana Obregón por la batalla legal que mantienen: "He sido calumniada"

La relación entre Antonia Dell'Atte y Ana Obregón siempre ha estado al rojo vivo y parece estar lejos de solucionarse. Una de sus últimas polémicas fue cuando la presentadora anunció al mundo el nacimiento de Ana Sandra, con respuesta de la modelo italiana.

Sin embargo, detrás de estas pullas por redes sociales y declaraciones en televisión, ambas están enzarzadas en una contienda legal desde febrero de 2022 por un presunto delito de calumnias que denunció Dell'Atte ante el el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona y que, a día de hoy, no se ha resuelto.

Al menos, la celebritie de 63 años se ha encargado de explicar cómo va esta batalla judicial de la poco han hablado hasta ahora. Antonia acudió a la Mercedes Benz Fashion Week y nos ha hablado sobre el contencioso que mantiene con Ana Obregón: "He sido calumniada y lo he puesto todo en manos de la justicia y la justicia tiene la última palabra".

Ana Obregón | GTRES

Pese a ello, nos aseguraba que prefiere seguir callada sobre ello: "Tampoco sé nada porque las cosa de palacio van despacio sobre todo lo que es una gran acusación de calumnia. Yo ya lo he dicho, no se puede calumniar a una persona como yo que ha luchado toda la vida por la verdad".

Antonia se mostró confusa por las polémicas que, según ella, no entiende por qué le pasan a ella. Igualmente, sorprendió a la prensa preguntándoles por su conocimiento del caso. "Quiero saber una cosa, si yo no he hablado, no he dicho ninguna cosa, sabéis mi discreción, silencio absoluto hasta que un juez no se pronuncie, nunca he hecho circo mediático, explicadme vosotros cómo os habéis enterado".

"Mira me parece tan raro que se ya filtrado una cosa de lo que yo siempre he dicho no tengo que comentar, es una cosa que yo os pregunto a vosotros qué sabéis, tenedme al corriente", comentó.

Este último episodio en su agitada relación viene por la storie de Instagram que publicó en 2022 Ana Obregón, acusando a la ex top model de haber falsificado la denuncia de malos tratos que interpuso hace décadas contra Alessandro Lequio.