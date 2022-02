Anita Matamoros enseña por primera vez cómo está quedando la decoración de su nuevo hogar

Hace tan solo unos días, Anita Matamoros compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en un piso vacío, sin amueblar, para explicar que estaba en pleno proceso de mudanza. Sin embargo, en esta ocasión era mucho más emocionante, ya que es la primera vez que lo decorará por completo a su gusto.

"Y esto es lo que no me aguantaba ya sin contarlo! ¡¡Estoy de mudanza!! Como sabéis ya he vivido fuera, pero nunca he creado mi propio hogar hasta ahora, con mis muebles y a mi gusto. Tengo muchísimas ganas de enseñaros todo y que me acompañéis en este proceso tan especial para mi", contó la influencer en sus redes sociales.

Pues efectivamente, Anita se ha puesto manos a la obra y está cumpliendo su promesa, puesto que ya ha subido las primeras fotos de su casa. Obviamente, todavía le queda muchísimo por hacer, pero se pueden ir viendo los avances y el estilo que tendrá. La casa se va convirtiendo en un hogar poco a poco.

Primer vistazo

"Estar desconectada significa un no parar" comenzó diciendo Anita Matamoros en sus historias de Instagram. "Hoy os voy a enseñar cómo ha quedado el vestidor en la casa nueva, me ha alucinado el resultado".

La habitación es muy amplia, con los armarios en color blanco, y un enorme espejo. En el centro de la estancia, ha puesto una enorme alfombra en tonos neutros y unos taburetes de colores. En la pared, aportando un toque más de color, su colección de sombreros.

Anita Matamoros | Instagram

También ha enseñado el salón, aunque este por el momento es provisional, ya que le faltan la mayoría de los muebles. Tal y como ha contado Anita, ayer fue la primera noche que pasaron en la casa nueva, y la pasaron como pudieron: "Todavía no han llegado los colchones así que hemos dormido en un colchón hinchable en el salón. Mi cuello me pide auxilio, pero estoy tan a gusto y tan feliz que no me importa".

Anita Matamoros | Instagram

Los únicos muebles que hay por el momento es una mesa auxiliar en madera y cristal, una gran alfombra blanca, la televisión, y algunas sillas.

