Ana Guerra habla emocionada de la madre de su novio Víctor Elías, Amelia Álvarez, tras su muerte

La relación de Ana Guerra y Víctor Elías se hacía pública en una fecha de lo más romántica, San Valentín. El dúo de cantantes aprovecha este día para, a través de un vídeo donde ambos nos deleitaban con sus voces, confirmar su romance.

Desde entonces, han compartido todo tipo de momentos, buenos y no tan buenos, pero eso son las parejas; apoyarse en todas las situaciones habidas y por haber. Así lo ha demostrado Ana Guerra en estos duros momentos que está viviendo su novio.

El actor compartía este domingo el fallecimiento de su madre, Amelia Álvarez. A través de su perfil de Instagram le dedicaba unas bonitas palabras: "Has sabido demsotrarnos fortaleza, vitalidad, energía y ganas de vivir por todos los costados", escribía, manifestando que "ojalá todos viviéramos y resistiéramos con las mismas fuerzas que lo has hecho tú".

No están siendo buenos momentos para el intérprete, pero, sin duda, estos duros momentos que a veces la vida nos hace vivir y en los que nos lleva al límite son más llevaderos cuando tienes a una persona al lado que te apoya de forma incondicional, y esa es Ana.

Desde el primer momento ha estado al lado de Víctor y, tras su actuación en las fiestas de San Cayetano en Madrid, no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras a Amelia, la madre de su chico.

"Yo tengo como un ritual antes de los concierto dedicarlo a todos los ángeles que nos rodean, que se van, pero realmente se quedan entre nosotros ,se va el cuerpo no el alma. Una persona se muere cuando es olvidada y nosotros nos encargaremos de no olvidarla nunca, no es un momento fácil pero se nota su presencia en cada concierto porque lo hace mágico", confesaba la cantante en exclusiva a Europa Press.

Ana que se ha convertido en el gran apoyo de Víctor en estos momentos, ha dejado claro que él hubiese hecho lo mismo por ella en esta situación: "Hay que estar en los momentos más complicados, y en los más bonitos, pero hay que estar".

En este mismo evento ha sido su chico, Víctor Elías quien ha confesado que su prima, la reina Letizia no le había dado el pésame por el fallecimiento de su madre.

Ahora los periodistas le han preguntado a Ana si le gustaría cantarle a la Reina, quien no ha dudado en afirmar que se sentiría "como en familia" si lo hiciese.

