Ana Guerra reacciona a lo que su ex Miguel Ángel Muñoz dijo sobre ella

Fue un día de los enamorados la fecha elegida por Ana Guerra y Víctor Elías para proclamar su amor a los cuatro vientos. Un momento de lo más acerado para que la pareja hiciera eco de sus sentimientos y comunicaran que estaba juntos. Con una canción y un vídeo de lo más romántico ambos jóvenes compartían con sus seguidores una idílica actuación junto a un piano que terminaba en beso.

Casi dos meses han pasado desde aquel día y han sido varias las ocasiones en las que les hemos podido ver disfrutando y actuando juntos, ya que Víctor es uno de los miembros de la banda de Ana Guerra, siendo su compañero dentro y fuera de los escenarios. Fue precisamente en un concierto donde la canaria conoció a la que fue hermana de su novio en la ficción, Natalia Sánchez, afirmando esta que ya la consideraba su "cuñada postiza" y demostrando lo bien que se llevaban.

Desde que la pareja confirmó su noviazgo no han escondido su romance, regalando imágenes a sus fans y revelando detalles sobre cómo evoluciona su relación. Una unión que se produjo gracias a la música y que parece ser de lo más prometedora. Este buen rumbo que ha tomado su relación ha hecho que se generen algunos rumores sobre planes de futuro, quedando ya muy atrás aquellos intentos por llevar su vínculo de una forma discreta y alejada de los focos.

Hace poco fue Víctor Elías quien comentó que quería formar una familia. Una declaración que hizo que muchos relacionaran con Ana Guerra, dando por hecho que sería con ella con quien le gustaría formarla. Estas palabras causaron un gran debate y una emoción desmedida en redes sociales por la ilusión de sus fans por verles siendo padres. Por ese motivo ha sido Ana quien ha querido aclarar cuáles son sus planes.

"Os inventasteis una movida, él dijo si yo formara algún día a una familia criaría a mi hijo en el feminismo y la igualdad. Pero bueno, a mí también me gustaría formar una familia algún día", manifestaba contundente la ex concursante de Operación Triunfo. Una respuesta a la pregunta de Europa Press que no descarta que puedan crear una familia juntos en un futuro, pero que deja claro que quieren ser padres.

Ana ha querido tener unas buenas palabras para el que fuera su pareja, Miguel Ángel Muñoz, agradeciendo haber contado con ella para el documental que ha producido sobre su Tata. "El quiso que fuera así y yo agradecidísima de poner mi granito de arena y sobre todo que nos diera un lugar a todas esas personas que creamos contenido y entretenimiento durante el confinamiento", confesaba la joven de 28 años reafirmando que siempre tendrá una buena palabra para el actor. "Yo siempre tendré buenas palabras para él, ese un encanto, un ser maravilloso", demostrando que aunque el amor se acabara, la amistad siempre quedará.

Miguel Ángel Muñoz y la cantante Ana Guerra | Gtres

El mundo de la música siempre ha sido su sueño, su mayor aspiración y ha luchado por conseguirlo y encontrarse en el capítulo de su vida en el que está. Una etapa de lo más dulce en el ámbito personal y el profesional, pero siempre está bien tener un plan 'b' por si las cosas no salen como uno espera. Es por eso que Ana Guerra ha confesado que no descarta otras opciones para asegurarse su futuro, afirmando que tenía intenciones de hacer la carrera de psicología.

"Que sepas que ya me matriculé el año pasado en la UNED para hacer psicología, fue casi un donativo, no toqué un libro, menos mal que me matriculé de poquitas, pero de repente empezó a salir trabajo y trabajo y gracias a eso no puede estudiar, a ver si este año me matriculo otra vez", revelaba a los medios. Una declaración que deja ver que su carrera musical ha despegado y que todo va genial, pero también que si las cosas se tuercen ella sabe qué le gustaría hacer.

