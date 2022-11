Amaia Montero: lo primero que ha hecho tras sus fotos saliendo de una clínica

Este miércoles Amaia Montero se ha convertido en la protagonista de las portadas de las revistas Semana y Lecturas. Tras más de un mes sin saber nada de ella, las citadas revistas han publicado las primeras imágenes de la cantante después de la preocupante publicación que lanzó en redes sociales que acompañó de un alarmante mensaje: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

Unas instantáneas donde vemos a la cantante saliendo de una clínica en Navarra donde, según informan, ha permanecido ingresada varios días ingresada.

Desde que hizo esta publicación en redes, no habíamos vuelto a ver a Amaia. Y aunque sus familiares y amigos han informado sobre que la cantante se encontraba bien, recuperándose, las informaciones han sido muy escasas. Por lo que estas imágenes han ocupado todas las portadas de los portales web.

Poco después de hacerse públicas estas imágenes, Amaia Montero ha decidido hacer uso de sus redes. ¿Para pronunciarse tras estas fotos? No. La cantante ha borrado la imagen y el mensaje que hizo saltar todas las alarmas de su cuenta de Instagram.

Una decisión con la que evitará recordar ese momento cada vez que entre en su cuenta y que de esta forma su mensaje y foto sigan siendo difundidos.

