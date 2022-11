Actualizan sobre el estado de salud de Amaia Montero tras sus preocupantes fotos en redes

El viernes 14 de octubre Amaia Montero, exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh' dejaba a todos sin palabras tras publicar dos fotos iguales en blanco y negro y muy preocupantes.

En ellas aparecía despeinada, con el rostro serio y cabizbaja, algo que no habíamos visto antes en la estrella del pop. Puedes ver más en el vídeo de arriba.

Sin embargo, lo que más preocupó a todos fue la frase que acompañaba a estos selfies: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

Ante estos hechos, muchos rostros conocidos se volcaron en darle ánimo a la cantante, entre ellos, Paula Echevarría, Diana Navarro o el polémico mensaje de Soraya Arnelas.

Ahora, un mes después de estas fotos, 'El Español' se ha puesto en contacto con una persona muy cercana a la cantante y ha revelado cómo se encuentra.

Según el citado medio, el entorno de Amaia Montero ya comunicó que estaba pasando un momento "complicado" y que había encontrado refugio y apoyo en su madre, Pilar Saldías, su hermana, Idoia, y sus amigas.

Sin embargo, a medida que avanza el tiempo las preguntas sobre su estado de salud siguen creciendo y esto ha hecho que vuelvan a preguntar. Así, de acuerdo con la última actualización, Amaia "va mejor y está bien".

Eso sí, no cabe duda para el informante anónimo que Amaia está centrada en su faceta artística y es por ello por lo que ha seguido compartiendo actualizaciones sobre su música en TikTok.

Según recalca 'El Español', Amaia Montero se ha visto muy afectada "por la muerte de su padre", pues podría no haber "superado del todo" el dolor.

José Montero falleció en febrero de 2009 tras dos largos años enfermo y esto ccurría al mismo tiempo que la cantante dejaba al grupo musical que la hizo conocida.

