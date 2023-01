Una afectada Joana Sanz habla días después de la entrada en prisión de Dani Alves: "Hay gente que está muy preocupada"

Este pasado viernes, Dani Alves era acusado por presunta agresión sexual a una joven de 23 años durante la noche del 30 de diciembre en una conocida discoteca de Barcelona. Pese a que el futbolista negó los hechos, las contradicciones durante su declaración, pues cambió su versión hasta en tres ocasiones, provocaron que la magistrada decretara su entrada inmediata en la prisión de Brians 1, en Sant Esteve de Sesrovires, a la espera de juicio.

Una de las personas que más está sufriendo estos daños colaterales es su mujer, Joana Sanz, que al ingreso en la cárcel del jugador se le suma el triste fallecimiento de su madre hace apenas unas semanas después de que el pasado mes de octubre fuera detectada con un cáncer de ovarios.

Delicadísimos momentos para la modelo que, destrozada mientras trata de hacer frente a esta durísima situación, este lunes le pedía a su corazón que, por favor, aguantara "tanto dolor". Horas más tarde, reaparecía a través de sus Instagram Stories con un vídeo donde, visiblemente rota por todo lo acontecido este último tiempo, quiso agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido estos días atrás.

"He querido hacer este vídeo para que me vean, porque sé que hay mucha gente que está muy preocupada. Ahora tengo un momento de calma dentro de toda la tempestad que tengo encima y quería aprovechar para agradecer de palabra a tantas personas que me están apoyando", ha comenzado expresando.

Joana Sanz agradece las muestras de cariño | Instagram (joanasanz)

La joven explica que tiene "unos mensajes preciosos que ni los mejores libros de psicología, de superación o de ánimo tienen palabras tan hermosas y tan llenas de cariño" y, pese a que se lamenta por no poder contestar porque son "muchísimos", asegura que "los estoy leyendo todos".

Antes de concluir su sentido discurso, Joana Sanz ha querido hacer ver lo mucho le que "reconforta" que "haya personas que se tomen su tiempo para escribirme algo tan bonito de ánimo y, de verdad que, muchas gracias".