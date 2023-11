La admiración de Ariadne Artiles por su suegro, el famoso periodista José María García: "A mí se me cae la baba"

Hace tan solo unos días, Ariadne Artiles sorprendía en Instagram mostrando su faceta más familiar. Con motivo del 80 cumpleaños de su suegro, el conocido locutor José María García, la modelo le dedicaba unas bonitas palabras: "Qué suerte tenerte en nuestras vidas, el súper abuelo loco nos tiene locos de amor a todos en esta familia".

Y así lo ha vuelto a hacer en la alfombra roja de los Premios Women of The Year de Harper’s Baazar, confesando a los micrófonos de Europa Press lo importante que es el periodista en su vida. "A mí se me cae la baba con él, de las mejores personas que he conocido en mi vida. Sin duda la más honesta, cariñosa, generosa, más abuelo, o sea, tiene como tantas cosas…".

Ariadne, además de subrayar lo mucho que le quiere y la gran persona que es, ha destacado de José María lo involucrado que está con sus nietos y la vitalidad que conserva a pesar del paso de los años: "Él con mis hijas se tira en el suelo, juega con ellas, es como una persona de 40 años (…) Los 80 no son los de antes no, y tiene una vitalidad que, ya le conocéis, como nadie, se tira, juega al fútbol, hace todo lo que un abuelo joven de 40 años haría".

Ariadne Artiles en los Premios Women of The Year de Harper’s Baazar | Gtres

José María, debido a la dedicación en su profesión, se perdió muchos momentos con sus hijos y ahora que puede está exprimiendo al máximo el tiempo junto a sus nietos y, por supuesto, junto al resto de la familia: "Cuando uno deja su profesión, necesita dedicarse".

Y hablando de su vida más íntima, Ariadne Artiles se ha definido a sí misma como una madre "tranquilota", con una gran paciencia. Pero, ¿cómo es como mujer? "Muy intensa, como todas las mujeres. Muchas veces depende de qué faceta. Como madre muy tranquila, pero laboralmente muy intensa", ha sentenciado.

A estos galardones, la modelo ha acudido acompañada de su hermana, una de las personas más importantes de su vida. Y, tratando de mujeres, ha confesado quién es la que más le ha marcado: "Mi abuela. Las abuelas maternas, sobre todo, tienen un vínculo súper especial con las nietas, son nuestras segundas madres".