Maquillaje para piernas: adiós a la piel blanca todo el año

Antes de nada, ¿sabías que podías maquillarte las piernas sin que se note y, lo más importante, sin mancharte la ropa? Si tienes una boda a la vista y quieres estrenar ese vestidazo que guardabas para cuando tu piel estuviera un poco más bronceada, ahora puedes hacerlo gracias a productos especializados que aseguran resultados profesionales.

Los correctores y las bases pueden hacer milagros para cubrir las imperfecciones y las manchas oscuras de la piel. Pero, ¿te habías planteado alguna vez usar el maquillaje en otra parte de tu cuerpo más allá del rostro, por ejemplo, en las piernas? Ya es hora de que las varices, las cicatrices, las pecas y otras imperfecciones dejen de mandar en nuestro guardarropa. Hay una opción mejor que llevar pantalones largos todos los meses del año: el maquillaje corporal.

¿Qué es el maquillaje corporal?

En líneas generales, se trata de una versión más espesa que la base tradicional que usas en tu rostro. De hecho, está pensada para aplicarse en cualquier parte del cuerpo excepto en la cara: brazos, abdomen, espalda y, por supuesto, piernas. Y, mientras que el maquillaje facial se comercializa principalmente para mujeres, los hombres también han empezado a incluir el maquillaje corporal en su rutina de belleza, para cubrir venas, cortes, cicatrices, moretones e incluso tatuajes.

Te enseñamos a maquillarte las piernas con Medias Invisibles, una fórmula a medio camino entre el maquillaje y el tratamiento corporal que disimula las imperfecciones de cualquier parte del cuerpo, al mismo tiempo que aporta un precioso tono bronceado muy natural. Para ello, seguimos los sencillos pasos propuestos por la farmacéutica Marta Castro y la escuela de maquillaje The Glam School de Valencia.

Paso a paso

1. Exfoliante

El primer paso consiste en exfoliar la piel con un producto que, además de eliminar las células muertas de forma eficaz, actúe como una mascarilla corporal aportando hidratación, mejorando la microcirculación y consiguiendo un efecto "piel de seda” inigualable. Recuerda dejarlo actuar unos minutos antes de aclarar.

2. Hidratación

Si tu piel es extremadamente seca, estos expertos recomiendan aplicarte tu crema hidratante habitual. Si intentas cubrir cicatrices, venas u otras imperfecciones elevadas, agregar una base en gel o crema después de aplicar la crema hidratante ayudará a nivelar la superficie y ocultar aún más estos defectos de la piel.

3. Corregir y tapar

“En el caso de tener arañas vasculares o pequeñas varices habría que optar por el tono oscuro. Pero si se trata de grandes varices o zonas más extensas, aplicaríamos primero el corrector con pigmento amarillo, lo sellamos con polvo translúcido y aplicamos un setting spray”, aseguran los profesionales.

4. Maquillar

Con la ayuda del guante aplicador o de la brocha, extendemos el producto. No. No uses tus manos directamente, pues tus dedos agregarán aceites y cambiarán la consistencia del maquillaje, lo que hará que sea más difícil difuminarlo. Lo importante aquí es elegir el tono más adecuado. Optaremos por uno más claro o más oscuro dependiendo de la intensidad de bronceado que queramos conseguir.

5. Fijado

Al igual que cuando te maquillas el rostro, lo mejor es terminar de maquillarte el cuerpo con un polvo para fijarlo todo. Puede parecer extraño ponerse maquillaje en polvo en las piernas, pero ayudará a preservar el trabajo realizado y a difuminar el maquillaje para que coincida con el tono de tu piel. Además, también protegerá tu ropa.

6. Secar y presumir

Ahora solo queda esperar 5 minutos y estaremos listas para vestirnos. “El secado rápido de este producto evita manchas en la ropa, al mismo tiempo que aumenta la cobertura para lograr un auténtico efecto Photoshop”. Los principios activos presentes en su formulación y su perlado crean una capa similar a una media de tela.

