Estás usando mal el turbante para desmaquillarte: para esto sirven las orejitas que lleva

Seguro que has visto diferentes vídeos en webs y redes sociales que explican cómo hacer de forma correcta, esto o lo otro y te has preguntado a ti misma ¿cómo es posible que no lo supiera hasta ahora?

Pues esa sensación de ingenuidad vas a volver a sentirla cuando acabes de leer este artículo porque en él te explicamos cuál es la forma correcta de utilizar ese turbante con orejitas que se ha puesto tan de moda para sujetar el cabello a la hora de aplicar productos en el rostro.

No es un lazo

Nadie puede dudar de la efectividad de retirarse el pelo de la cara para poder llevar a cabo una rutina fácil con comodidad. Da lo mismo si inicias una rutina de limpieza, pretendes aplicarte una mascarilla o simplemente maquillarte, lo mejor es tener el cabello sujeto.

Últimamente se han puesto de moda unos turbantes de terciopelo que son elásticos y tienen unas orejitas muy monas para retirarte el cabello de la cara y que no te moleste ni se ensucie.

Solemos colocárnoslo de modo como si fuera una diadema de tela, de manera que las orejitas quedan en la parte superior de nuestra cabeza, como si de un lazo se tratase; pues bien, esa no es la forma más práctica de utilizarlo.

En NovaMás te explicamos la forma correcta de usar el turbante, tal y como podéis ver en este vídeo, realizado por Vanesa y Julia, publicado en su cuenta de instagram (@organizando.asesoria), en la que comparten trucos de belleza, de limpieza del hogar y de decoración, entre otras muchas cosas interesantes.

Diadema y coleta: dos en uno

Si renunciamos al adorno que puedes suponer las orejitas en la parte superior, sacaremos mucho provecho de ellas. Como en su parte interior tienen un filamento metálico, puedes darle la forma que desees, así que si colocas esta parte en la nuca, puedes introducir el pelo entre las dos partes del lazo y sujetar la melena entre ellas.

De este modo, el turbante con orejitas es un recurso dos en uno, te retira el cabello del rostro par que puedas seguir cómodamente tu rutina de belleza fácil, al mismo tiempo que recoge tu pelo en una coleta que, además, no deja marcas.

Cómo recoger el cabello sin dejar marcas

Estaremos de acuerdo que el accesorio más utilizado para recoger el cabello es una goma elástica. Sin embargo, hacerte una coleta con ella es, irremediablemente, asumir que te va a quedar la forma cuando te sueltes la melena.

Las gomas con forma de espiral que hace unos años que son tendencia nos han ayudado a superar algo este escollo, el material plástico -y elástico- con el que están hechas deja menos marca en nuestra melena.

Siempre podemos recurrir a las pinzas, no conseguiremos el mismo efecto visual, pero si hablamos de comodidad o de cuidado capilar son una de las mejores opciones, no rompen tanto el pelo y dejan muy poca marca.