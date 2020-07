Viajes con el perro, ¿qué precauciones debes tener?

Ya tienes medio hecha la maleta, hiciste una lista de elementos a no olvidar, has revisado el coche, lo tienes todo atado y bien atado. Y entre lo que tienes que tener atado está todo lo que necesitas para que tu compañero fiel, tu perro, viaje también perfectamente en el vehículo. ¿Qué debes tener en cuenta para que a su llegada a vuestro lugar de descanso esté perfectamente?

Hemos hablado al respecto con los expertos de Gloria Pets y esto es lo que nos cuentan: “Las precauciones se refieren sobre todo a viajar con seguridad para impedir que tanto perros como gatos, si es el caso de mininos, accedan al habitáculo del conductor. Para ello encontramos distintas opciones”, dicen en la empresa.

Por un lado están los conectores. Además, está “El cinturón de seguridad, que va del arnés del perro enganchado a la fijación del cinturón. También está la alternativa de un transportín, que puede ser blando o duro: en este caso, recomendamos haberlo utilizado con anterioridad para que no le resulte extraño a nuestros amigos peludos”, explican.

Perro de viaje | iStock

O sea, no hagas experimentos con gaseosa y no pretendas estrenar elementos en el viaje: mejor, algo que conozcan para reducir los niveles de estrés. “Para ellos el transportín debe ser un lugar de refugio y tranquilidad, no de estrés. Los dispensadores de premios estilo KONG ayudan a mantenerse distraídos a los animales. De esa forma, comenzará a asociar el transportín como un lugar cómodo y seguro. También es fundamental una red o un separador de coche”, explican.

Eso en cuanto a elementos preparatorios del viaje. Imaginemos que ya estamos en ruta: “Durante el trayecto, tanto personas como animales necesitarán hacer alguna parada hacer sus necesidades e hidratarse. Para ello, todos los miembros de la familia bajarán del vehículo, sin dejar a nuestros mejores amigos solos dentro del vehículo para evitar que les azote un golpe de calor que, por extraño que parezca, se produce en pocos minutos”, señalan en Gloria Pets.

¿Puede marearse la mascota?

“Igual que las personas, hay animales que se marean cuando viajan. En el caso de los animales, ocurre lo mismo e incluso puede generarle ansiedad y mareos.

Observa a tu amigo y si cuadra con este perfil, recomendamos utilizar medicamentos para tranquilizarles o incluso productos naturales que le calmen. Recientemente, se ha descubierto que también son muy efectivas las Feromonas, como Feliway travel, para gatos. Su uso es muy sencillo: se rocía el coche o el transportín y así viajarán mucho más cómodos”.

Y un último consejo: “Lo mejor es viajar con tiempo y con buenas dosis de paciencia, para parar las veces que sean necesarias y disfrutar del viaje tanto como del destino”. Recuerda que tus vacaciones empiezan en el camino, no en el destino. Si ves así el viaje, te lo tomarás con más tranquilidad y todos estaréis más contentos. Las mascotas, también.