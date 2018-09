Un globo, el truco para maquillarte que usarás siempre

La base de maquillaje perfecta es aquella que se muestra invisible en tu rostro, pero que se unifica mostrando una piel completamente perfecta tanto con luz artificial como natural. Además de elegir un tono adecuado, es esencial aplicarla de forma uniforme, ya que esta debe ser igual por toda la cara y fundirse con la piel. Seguro que usas los dedos para extender la base en lugar de una brocha o una esponja de espuma. Sin embargo, esto es un error, ya que seguramente la extiendas de forma irregular.

Si no te apetece comprar una brocha o una esponja de espuma, puedes replicar el mismo efecto con un globo. Lo único que has de hacer es inflar un globo. No lo hagas demasiado, o no podrás llegar a todos los pliegues de la cara. Con la yema del dedo, aplica en todo la cara gotas de maquillaje. No las extiendas, pues esta es la función del globo.

Coge el globo y con suaves golpecitos reparte el maquillaje de forma uniforme por toda la cara. No tengas prisa y no te preocupes si parece que el globo se está quedando con toda la base. Realiza esta técnica por toda la cara y hasta donde suelas hacer el corte del maquillaje. Al terminar verás que la base se ha extendido de forma uniforme por toda la superficie de la cara.