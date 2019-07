El aire acondicionado es de las cosas más codiciadas en verano. Va subiendo la temperatura y y al principio no está mal, pues con ropa ligera vas tirando… Pero a medida que se va acercando julio el calor es tal que vivir parece volverse insoportable, y lo único que quieres es vivir en una piscina o en Alaska. Pues tus sueños se acercarán un poco más a la realidad cuando descubras los trucos para no pasar calor en casa sin aire acondicionado que te proponemos en este vídeo.

Al menos si en tu lugar de trabajo hay aire acondicionado, puedes disfrutar en esas horas laborales. Pero llegar a casa a las cinco de la tarde no es muy agradable si es un horno. La única solución práctica para que el calor no condicione tu día parece ser el fresco del aire. Pero es algo que no tiene todo el mundo, por muchos motivos, como el alto gasto que supone, o lo perjudicial que es para el medio ambiente, así como puede serlo para nuestra salud. Y la alternativa un poco menos práctica (pero algo es más que nada) es el ventilador. Aunque entonces, no te muevas de la silla.

No te desesperes. Puedes estar en casa y pasar una tarde tranquila y a gusto sin meterte en la ducha fría a cada 5 minutos. Podrás ver una película sin interrupciones en tu sofá después de ver el vídeo, pues te damos las claves idóneas para que no pases más calor y de formas tan prácticas y efectivas que ni te imaginas. Sin gastar un duro. Y, además, sin perjudicar nada ni a nadie.

Dale play al vídeo para descubrir las mejores y nuevas formas de que el calor no sea un obstáculo en tu día a día, y además cuando veas que estos trucos que te damos son efectivos, podrás disfrutar de esos días de verano tranquilos en casa. No siempre hay que irse de vacaciones para pasar un buen verano.

