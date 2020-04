Las monedas y los billetes cambian de manos constantemente. Es más, son uno de los objetos con más gérmenes que suelen pasar por nuestras manos. Es por ello que debemos tener especial cuidado al manejar el dinero en tiempo de coronavirus, ya que éste podría estar contaminado. Por ello, te mostramos cómo has de desinfectar correctamente el dinero en efectivo, así como las tarjetas de crédito, para eliminar todos sus gérmenes.

Aunque usemos mascarilla y no nos toquemos la cara al salir de casa, es imprescindible seguir todas las recomendaciones sanitarias para evitar contraer el virus. Entre ellas, mantener la distancia de seguridad, lavarnos frecuentemente las manos y no salir de casa, a poder ser, más que para comprar comida o medicamentos. Sin embargo, si utilizamos dinero y no lo desinfectamos correctamente al volver a nuestro hogar, estamos más expuestos a contraer el COVID-19.

La OMS ha recomendado evitar el uso y el pago de dinero en efectivo, en la medida de lo posible, con el fin de evitar la propagación del virus. Lo ideal es pagar a través del NFC del móvil o el chip de la tarjeta de crédito. Sin embargo, podría ocurrir que el dinero que tenemos guardado en casa ya esté infectado, o que nos veamos en algún momento obligados a utilizarlo. Por ello, te contamos en el vídeo cómo has de desinfectar el dinero sin estropearlo.

Asimismo, aunque las tarjetas sean el material menos expuesto a contraer gérmenes, al apoyarlo sobre el lector de barras pueden igualmente verse afectadas. Por este motivo, es imprescindible tener cuidado y limpiarlas correctamente al volver a casa, ya que cualquier medida de protección en estos días de alarma es altamente recomendable.

