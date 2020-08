Cosas a tener en cuenta si vas a ir con tu perro a la playa

En verano nos gusta disfrutar de nuestro tiempo visitando otros lugares o refrescándonos en el mar o en la piscina. Queremos desconectar de nuestra rutina y hacer cosas diferentes y relajantes. Pero, si tenemos un amigo de cuatro patas, nunca hacemos estos planes solos. Nuestro perro nos acompaña allá donde vayamos. Siempre estará a nuestro lado pase lo que pase. De paseo por la ciudad, por el monte o por la playa, el mejor amigo peludo del hombre se apunta a todo. No obstante, debemos tener en cuenta una serie de pautas para que su seguridad y la de los demás esté garantizada. Por este motivo, cuando vayas a la playa, no olvides tomar las precauciones que te contamos en el vídeo.

Un perro necesita mucha atención. Hay que sacarlo de casa varias veces al día para que haga sus necesidades, debes estar atento ante cualquier cambio que experimente, por si hay que llevarlo al veterinario y, sobre todo, tienes que darle mucho amor. Parece que esto es todo lo que debes saber sobre los perros. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que en la playa poseen otras necesidades añadidas. Es fundamental conocerlas para no poner en riesgo la salud de tu perrito y que este pueda disfrutar del mar tanto como tú.

El sol, la arena y el agua salada que tanto nos gustan a nosotros, pueden ser perjudiciales para tu perro si no tomas las medidas necesarias. Al igual que tú te proteges a tu manera, con la sombrilla o la crema solar, debes saber cómo mantener a tu perro sano y salvo de todos los factores externos. Además, debes conocer la normativa sobre la permisión de llevar a tu perro a la playa para no meterte en ningún lío. Te contamos todo esto y más en este vídeo. Ahora no hay excusa para no disfrutar de la playa.

