Cómo limpiar tus gadgets tecnológicos

Si nuestros móviles, pantallas, cableado, auriculares y todo tipo de juguetitos tecnológicos pudiesen hablar seguramente se quejarían de la mala vida que les damos. No solo los llevamos arriba y abajo sin cuidarlos demasiado, sino que raramente los limpiamos y desinfectamos, algo imprescindible teniendo en cuenta que nos pasamos el día con ellos en las manos y que son un foco de bacterias y suciedad, y más en los tiempos que corren.

Estos consejos te ayudarán a mantener tus gadgets tecnológicos siempre limpios y, por tanto, a alargar su vida útil.

Ordenador

Tanto si es portátil como de escritorio, es importante mantener el ordenador siempre limpio. Para ello, es aconsejable utilizar siempre líquido limpiador y aplicarlo con el ordenador desconectado, en un espacio ventilado y bien iluminado. Para las ranuras, recovecos, ventiladores o espacio entre teclas, lo ideal es usar un spray de aire comprimido y aplicarlo a cierta distancia del aparato. Tras su aplicación, nos podemos ayudar de un pincel limpio o de un cepillo de dientes para retirar cualquier resquicio de suciedad.

Para que la limpieza sea perfecta, debemos aplicar líquido limpiador en un paño de microfibra seco (sin hacerlo nunca directamente sobre el aparato) y frotar la pantalla suavemente con movimientos circulares.

En el caso del teclado, lo mejor es empezar poniéndolo boca abajo para retirar cualquier resto de suciedad que pueda haber quedado entre las teclas, y a continuación humedecer líquido limpiador en un paño de microfibra para ir limpiando cuidadosamente tecla a tecla. También nos ayudará utilizar bastoncillos de los oídos humedecidos en líquido limpiador para el espacio entre teclas, que a menudo es complicado de limpiar. Sobre todo, repite este proceso periódicamente y no esperes a que el equipo esté muy sucio para limpiarlo. Procura también manipularlo siempre con las manos bien limpias e intenta, en la medida de lo posible, no comer mientras lo utilizas.

Limpieza del ordenador | iStock

Auriculares

Lo mejor es retirar la suciedad incrustada con un cepillo de cerdas de nylon, mediante suaves movimientos circulares. Después puedes utilizar alcohol isopropílico aplicado sobre un bastoncito de las oídos, siempre teniendo cuidado de no aplicar el producto directamente sobre los auriculares. Recuerda que también tienes que limpiar el cable y el conector, y que es importante que los guardes siempre de manera que el cable no se doble, ya que se pueden dañar las conexiones internas. Lo ideal es que tengas una cajita específica para ellos y que los guardes cada vez que la uses.

Móvil, tabletas y televisión

Nada de aplicar líquidos directamente, ni de toallitas humedecidas ni de aparatos de aire comprimido. Lo mejor para limpiar teléfonos móviles y tabletas es utilizar un buen líquido limpiador de pantallas (existen interesantes opciones ecológicas en el mercado que se acompañan de toallitas biodegradables). Fíjate bien, porque existen opciones recomendadas para móviles y otras para televisores, mientras que algunos fabricantes ofrecen productos multiusos que podrás emplear para ambos aparatos. Evita usar, en cualquier caso, productos como limpiacristales u otros agentes químicos. Si no tienes líquido a mano y necesitas urgentemente limpiar tu tableta o tu tele, lo mejor es que pases un paño ligerísimamente humedecido con agua y que no olvides comprar tu líquido para tenerlo listo en la próxima ocasión.

Consolas

Además de retirar convenientemente el polvo del exterior y no dejar que se acumule, es importante utilizar un aparato de aire comprimido para limpiar los recovecos. De hecho, si somos un poco manitas es recomendable desmontar el aparato de vez en cuando (lo mismo que si tenemos un ordenador de torre) y retirar también el polvo que se pueda acumular dentro, que suele almacenarse en los ventiladores y puede acabar dañando la consola de forma irreversible. Así alargaremos su vida útil y podremos disfrutarla durante más tiempo.

Asistentes virtuales y altavoces

Más que cómo limpiarlos, es importante tener en cuenta lo que debemos hacer para que nuestros asistentes virtuales y altavoces no se dañen. Deben estar siempre alejados de la humedad y, si los colocamos en la cocina, no deben estar nunca cerca de un fregadero. Lo mejor es escoger un lugar fresco y seco y utilizar un rodillo quitapelusas para retirar cualquier resto de polvo que se pueda haber quedado enganchado, aplicándolo siempre con suavidad.