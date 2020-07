Cómo evitar que el bikini pierda color y conseguir que nos dure más tiempo

Llega el verano y con él los bikinis y bañadores para ir a las playas y piscinas. Sin embargo, muchas veces tenemos un problema: están desgastados a causa de no haberlos cuidado bien en años anteriores. Siguiendo estos consejos, podrás disfrutar de tus bikinis verano tras verano.

Cuidado con las cremas solares

Los protectores solares son una de las causas principales de la pérdida de color de los bikinis y bañadores, ya que sus componentes estropean el tejido. Hay que tener cuidado al echárnosla para que no se quede en la prenda.

Quita el cloro

Los componentes químicos también son perjudiciales para las prendas de baño. Poner el bikini a secar después de utilizarlo no es suficiente. Previamente hay que enjuagarlo bien con agua fría. Así eliminaremos los restos de cloro y crema solar. Solo con echarles un agua antes de colgarlos en el tendedero conseguiremos que no pierdan color y que no se acaben dando de sí. Es muy importante escurrirlos con cuidado, sin apretarlos demasiado para no deformarlos.

Ponerlos a secar a la sombra

El sol también hace que los trajes de baño vayan perdiendo poco a poco el color. Junto a la exposición al agua y a los componentes químicos que contienen las piscinas, la luz solar ayuda a su desgaste. Si dejamos secar los bikinis a la sombra cuidaremos los tejidos y conseguiremos que duren más.

Dejarlos secar al aire

Meter los trajes de baño en una bolsa de plástico para llevártelos a casa no es una buena idea. Dentro de esta, la prenda comienza a secarse y esto produce que, poco a poco, los bikinis pierdan elasticidad. Es mejor no arrugarlo y dejar que se seque con el aire. Recuerda: siempre a la sombra. Si no puedes tenderlo en el momento, utiliza una bolsa de seda para guardarlo.

Lávalos con cuidado

A la hora de limpiar los bikinis y bañadores, di adiós al suavizante y al centrifugado si optas por meterlos en la lavadora. Son dos procesos muy corrosivos para las prendas elásticas que hacen que no nos duren tanto como nos gustaría.

Guárdalos bien

Después del verano, es muy importante la manera en la que guardamos los bikinis. Debemos lavarlos previamente (con agua fría y sin centrifugación) e introducirlos en una bolsa hermética o de seda para que no puedan coger humedad una vez están en el armario.

Si no quieres que tus bikinis y bañadores se rompan año tras año, debes ser constante con estos sencillos trucos. Conseguirás que duren mucho más tiempo y no tendrás que reponerlos cada inicio de verano.

