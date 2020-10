Así es como debes limpiar tu cafetera de cápsulas

La primera señal que indica que tu cafetera necesita una puesta a punto, sin haber cambiado de tipo de café se sobreentiende, será la calidad con la que te sale el café: si sale más aguado, con menos espuma… Esto puede ser indicativo de que la cafetera necesita una limpieza.

¿Cómo hacerlo? Lucio Tanfi, coordinador y training technical specialist de la Università del Caffè de illy, aconseja los siguientes pasos para la limpieza y el mantenimiento de las máquinas de cápsulas:

1. Limpia la máquina y sus componentes al menos una vez por semana (sí, has leído bien, una vez a la semana).

2. Lava y llena el depósito de agua cada día con agua potable fresca. O sea, no dejes la sobrante durante días pochándose…

3. No uses alcohol etílico, disolventes, esponjas abrasivas ni agentes químicos agresivos. No se aconseja el uso de jabones o productos con olores o sabores que puedan afectar al gusto final del espresso.

4. Antes de limpiar la máquina, desenchúfala de la corriente, extrae el depósito y la tapa y lávalos con agua corriente (sin jabón). Vacía el porta cápsulas y lávalo con agua corriente. Extrae la rejilla y el contenedor recogedor de gotas y lavarlo con agua tibia.

Cafetera de cápsulas | iStock

5. Extrae la parte externa de la lanza de vapor, saca del tubo metálico la parte interna de la lanza de vapor y lávalo por separado en agua tibia.

6. También es importante seguir las indicaciones de la máquina para su descalcificación automática para eliminar los residuos calcáreos que se acumulan en el interior de la máquina. Hay que tener en cuenta que esto lo tienes que hacer en función de la cal que tenga el agua de tu ciudad: a más cal será apropiado realizar esta operación más veces. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo: disuelves el producto descalificante suministrado con la máquina en un litro de agua en el depósito de la máquina y durante 30 minutos dejar que se extraiga todo el agua por la lanza de vapor y la unidad del café, sin colocar ninguna cápsula. Repite la operación con un litro de agua limpia para su enjuague.

7. No uses jabones ni otros productos que tengan olores o sabores que podrían afectar al gusto del espresso, etc.

Si sigues estos consejos, conseguirás alargar la vida de tu cafetera de cápsulas y además, el café te seguirá sabiendo como el primer día que la compraste.