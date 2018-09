Aprende a doblar una chaqueta americana correctamente para que no se te arrugue nunca más

Doblar la ropa requiere en muchos casos de una técnica un tanto complicada que no siempre dominamos sobre todo si hablamos de ciertas prendas con una confección más elaborada que una simple camiseta o pantalón. Este es el caso de las americanas, esta chaqueta tan socorrida en tu fondo de armario que puedes ponerte todo el año y en cualquier ocasión.

Pero seguro que en más de una ocasión has querido llevarte tu blazer favorito a uno de tus viajes aunque a la hora de meterlo en la maleta has protagonizado una lucha que no ha acabado como deseabas. Y es que, su doblaje requiere de un nivel superior y más sofisticado en esta 'ciencia' que no todos conocemos.

Por eso te va a encantar saber que esta pelea ha llegado a su fin después de enseñarte el truco infalible para doblar las americanas a través de una serie de pasos muy sencillos. Así que dale al play al vídeo de arriba y olvídate de preocuparte nunca más por estas chaquetas tan rebeldes.