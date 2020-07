Aunque el mercado proporciona numerosas alternativas muy eficaces, la naturaleza nos ofrece verdaderos aceites esenciales para protegernos de los mosquitos. Con una gran efectividad, evitaremos el contacto directo con productos artificiales. Te contamos cuáles son y cómo debes usarlos.

La llegada del verano trae consigo numerosas cosas buenas, como las vacaciones, el calor, la playa o la piscina. Sin embargo, no todo pueden ser ventajas. También es en esta época del año cuando los insectos que tanto tiempo habían estado desaparecidos vuelven a la carga. Por el día, las avispas y abejas son causantes de numerosos gritos. Por la noche, hacen su aparición los mosquitos.

Seguramente en más de una ocasión hayas tenido que hacerle frente a un insoportable mosquito que se ha colado en tu habitación. Además de hacer un zumbido de lo más desagradable, a muchos nos acribillan a picaduras, convirtiendo la noche en una verdadera pesadilla.

Para poner fin a estas desagradables noches por culpa de los mosquitos, existen numerosos repelentes químicos. No obstante, la mayoría son perjudiciales para nuestra salud y no siempre queremos recurrir a ellos. Pero no te apures, pues existe una alternativa de lo más natural: los aceites esenciales.

Los aceites esenciales se obtienen de plantas como la citronella, el eucalipto azul, la lavanda, el tomillo limonero, la albahaca o el geranio egipcio. Todos ellos exentos de químicos y con una fragancia diferente. Estos olores repelen a los mosquitos y, si los aplicamos bien, conseguiremos que no se acerquen a nuestro cuerpo ni a nuestra habitación. Por ello, te recomendamos ver el vídeo y conocer cómo y dónde debes aplicar estos aceites.

Finalmente, si durante el día temes que te pique una avispa, en este tutorial te enseñamos un truco muy simple y efectivo para que estos insectos no se te acerquen en verano.

