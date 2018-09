Siete tips para mejorar (considerablemente) el 69

Así que vamos a daros unas pistas muy útiles para que la experiencia sea inolvidable, y no por lo desastroso, sino por positiva. Ahí van:

- No entres a saco: tendemos a centrarnos en los genitales y nos olvidamos del resto del cuerpo. Acaricia, lame, chupa y sobre todo ríe, antes de ponerte en faena.

- Mejor, olvídate del uno encima del otro, porque aunque en tu mente te parezca idóneo, no lo es. Conviene más que os acostéis cada uno de lado, estaréis más cómodos y no habrá tensión en los músculos (una almohada debajo del cuello también ayuda). Es una postura ganadora para los dos.

- Lubricante, a mano: sí, porque podemos pensar que como lo llamamos “oral” no va a haber problemas de lubricación. Pero puede darse el caso: el lubricante, al igual que los condones, deben formar parte del escenario del sexo. Siempre.

Pareja | iStock

- Utiliza las manos: porque al cabo de un rato, más pronto que tarde, la lengua se te acabará cansando e incluso, puede que te duelan boca y mandíbulas. Así que intercala manos y boca: puedes aprovechar para toquetear sus testículos o el perineo. Verás que su excitación va en aumento al utilizar tus dedos y así podrás relajar tu boca.

- No es fácil dominar el arte del 69 de hecho, es bastante complicado. Tendemos a dejarnos llevar por el placer que estamos recibiendo y nos abandonamos, olvidándonos de que al otro/a también le gusta recibir. O sea, conviene que te enfoques en las reacciones de tu pareja, es un trabajo de a dos y simultáneo, no lo olvides.

- Añade juguetes a la práctica: al igual que te animábamos a utilizar las manos, introducir juguetes te permitirá hacer descansos. Y es igual de excitante.

- Haz descansos, esto no es una maratón: el objetivo final del sexo no es el orgasmo, aunque pensemos que sí, sino que disfrutemos de todo ese camino hasta que.. Así que si te cansas de la postura, haz pausas: eso no significa que lo dejes y retomes la lectura de la novela que tenías en la mesilla, sino de que pares y te centres en otra parte del cuerpo de tu pareja para después, volver al 69.