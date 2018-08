Sexo en verano: elige tu propia aventura

Pero para minimizar el sufrimiento, sí que puedes elegir una aventura veraniega basada en tu personalidad, en tus tendencias y apegos en materia de citas amorosa, y así predecir cómo reaccionarás en las diferentes situaciones que se te presenten estas vacaciones. Te echamos un cable.

Si te enamoras del primero que pasa

Si cada vez que conoces a alguien piensas que has encontrado a tu media naranja y utilizas cualquier muestra de afecto por su parte como herramienta para profundizar en vuestra intimidad con un interés romántico, tanta pasión puede complicarte en tu afán por convertirte en una aventurera de verano. Aunque creas que te encantaría vivir como Samantha en Sex and the city y tener sexo sin sentimientos, en realidad eres demasiado propensa a darlo todo y te preocupa quedarte hecha polvo por un polvo, valga la redundancia. Pues bien, hay una forma de relacionarte con un hombre con el que acabas de pasar la noche sin preguntarte ‘el anillo pa cuándo’. Prueba a acostarte con alguien que sólo pueda quedarse una noche o un fin de semana. Se trata de ser cambiar el chip y aceptar que el sexo casual no tiene por qué convertirse en amor de película. Si sólo está en la ciudad por trabajo o sus vacaciones acaban al día siguiente, te será más fácil seguir con tu verano sin obsesiones. Pero incluso si se da el caso, anda con cuidado. Las redes sociales y los teléfonos móviles hacen que las distancias y las barreras se disuelvan fácilmente. Todos estamos conectados fácilmente. Si te ves en contacto constante con esa aventura pasajera, retrocede y evita decepciones.

Pareja paseando en playa | iStock

Si no confundes el buen sexo con el amor

Es tan fácil para ti decir adiós a alguien que incluso te llegan a desagradar las partes demasiado íntimas y afectivas de las relaciones sexuales, sobre todo si son casuales. Estás segura al cien por cien de que puedes acostarte con alguien sin que te enamorarte de esa persona, pero sabes que te arriesgas a herir sus sentimientos. En ese caso, prueba a echarte un follamigo este verano, un amigo con derecho a roce de toda la vida. Si bien no siempre está clara la línea que separa una relación exclusiva a la que puedan tener dos personas que creen en el poliamor (en teoría puede funcionar pero la práctica siempre complica las cosas), si existe entre vosotros la confianza adecuada al menos con este arreglo podrás ser honesta desde el principio sobre lo que estás buscando. Y repetir cuando os apetezca.

Si prefieres relaciones a largo plazo

Cuando todos tus amigos tienen relaciones exitosas después de haber pasado el tiempo reglamentario de noviazgo puede hacerte sentir incomprendida. Es complicado que entiendan que lo que has tenido es una aventura ‘sin más’. De hecho, ¿tú lo entiendes? No te cierres ni te obsesiones con el tema solo porque prefieras que haya un vínculo emocional para tener sexo y lo máximo que consigas este verano sea un kiki en la playa. Prueba a dejarte llevar por la fantasía. Al valorar las conexiones románticas profundas por encima de cualquier otra cosa, los escarceos temporales pueden no ser lo tuyo. ¡Y no pasa nada! A tu favor tienes que si terminas besándote con un guiri durante las vacaciones, sabrás al instante si realmente quieres salir con esa persona. Si es que no, que te quiten lo bailao. Disfruta de la libertad de hacer lo que te plazca cuando te plazca y con quien te plazca, que para eso es el verano, y no pierdas el tiempo con un fucker de playa. Que lo mejor siempre está por venir.

Y, como siempre, sea cual sea tu escenario, es mejor ser franca con respecto a tus sentimientos, especialmente si cambian con el viento de levante. ¡Feliz escarceo veraniego!