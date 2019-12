Cada vez conoces a más parejas que se han conocido vía Internet. Es una realidad innegable, pero también es innegable que a muchas personas el uso de las apps de dating no les sienta nada bien. Después de un periodo de uso, acaban desinstalándose la app, cansadas de las experiencias y en numerosas ocasiones, cuestionándose ellas mismas sobre qué han hecho o no mal. Y con la autoestima tocada.

¿Cómo afecta a nuestra autoestima el uso de apps de dating? “Hay gente que le da a "match" simplemente por el hecho de alimentar su ego. ¿Qué quiere decir esto? Que cuantos más matches den y más reciban, más valorados se van a sentir. Por desgracia, hay gente que se dedica a hacer esto y después, no habla nunca con la otra persona. También sucede que puede tener tantas conversaciones abiertas que no sepa a cuál prestar atención y se dirija a las que más "guapas" o "guapos" le parezcan. Esto es muy triste, pero sucede. Recibir un match te hace sentir bien, valorado y atractivo. Aumenta tu autoestima y te hace sentir a gusto, pero cuando envías un mensaje y no te responden ahí entra en juego el machaque mental”, explica la sexóloga Raquel Graña.

¿Qué hacer entonces? “Hay que aprender a no darle importancia, ya que es un mundo virtual en el que los perfiles falsos también son una realidad. Seguramente tú mismo/a no le has dado a "match" a una única persona, por lo que todos entráis en el mismo juego. Si recibes varios, ¡malo será que no conectes con alguien! Lamentablemente, otro de los puntos a destacar de las apps es que muchas conversaciones son insulsas, carentes de chispa y de significado. Hay gente que escribe "hola, qué tal?" a todo el mundo, a ver quién responde, por lo que comenté antes, no todos responden”.

Haciendo match | iStock

Graña añade: “Otra cosa que puede suceder es que te encuentres en el otro extremo de la cadena de matches. ¿Qué quiere decir? Que no recibas ninguno o muy pocos. Esto te ayudará a valorar mejor a las personas que te encuentras. Conozco personas que no son demasiado atractivas físicamente, pero sí enormemente a nivel de conversación y de conexión. De estas personas (también de los guaperas, por supuesto), hay quienes se dedican a hacer lo que se conoce como "la metralleta", ¿qué es? Darle a "match" a TODO ser viviente de la plataforma, hasta que cae alguien”, explica.

Esto evidentemente, te afectará en tu autoestima si tú eres alguien de esos que han caído en sus “garras”, o si ves que vas cayendo de garra en garra pero no surge nada serio. Si te ocurre esto debes tener en cuenta que antes de entrar en el mundo de las apps de dating debes tener claras tus prioridades: ¿qué quieres? ¿sexo esporádico? ¿una relación? ¿no lo tienes claro? Tener claras tus expectativas te ayudará a disfrutar más de tu experiencia sin comeduras de tarro.

“Mucha gente solo está en ellas para relaciones esporádicas. Esto es sumamente triste para quienes buscan algo más. Si bien, puedes establecerlo en tu perfil. Hay quienes escriben claramente "solo sexo casual" y hay quienes ponen "solo amistad". Esto es decisión tuya, dejarlo claro desde el primer momento. Por otra parte, el tener relaciones con una persona y que luego no se vuelva a repetir, por supuesto que puede dañar tu autoestima, pero lo primero que hay que dejar clara es la finalidad de todo esto. ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué buscas? ¿Se lo has dejado claro al otro/a? Porque muchas veces sufrimos y nos sentimos mal, porque no establecemos los puntos desde el primer momento.