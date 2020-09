¿Puede calmar el aceite de cannabis el dolor menstrual?

Desde hace no mucho coaching menstruales, ginecólogas y sexólogas han empezado a alabar los beneficios de algo que se llama CBD, que viene a ser un componente activo de la planta del cannabis y que promete llevarnos a un mundo sin dolores menstruales. ¿Drogas y menstruación? parece que sí, pero no como pensamos. No se trata de colocarnos para olvidar la guerra que parece estar librando nuestro útero, sino de aprovechar lo que la naturaleza nos ofrece. Aquí empieza el adiós al ibuprofeno y le damos la bienvenida al CBD, el nuevo aliado menstrual.

¿Qué es el CBD?

El CBD es un componente activo del cannabis. Seguro que al oír hablar de cannabis has pensado en marihuana y sí, pertenece a la familia, pero también el cáñamo. Ambas plantas son realmente complejas y tienen más de 100 componentes activos que son los cannabinoides. El más común es el THC, el que se usa como estupefaciente. A diferencia del THC el CBD no tiene efectos psicoactivos y de ahí que durante siglos se haya usado como medicina en muchas culturas.

En España en CBD no ha sido conocido hasta hace poco y es que siempre hemos tendido a entenderlo como una droga. Es ahora cuando, convertido en aceite medicinal, está haciéndose más conocido y creando una gran revolución sobre todo en mujeres que tienen dolores menstruales. No te creas que vas a tener que buscar mucho para encontrarlo porque su venta es totalmente legal, tomarlo no significa que te estás drogando, no crea adicción ni tiene efectos psicoactivos y cada vez es más accesible.

¿Cómo funciona el aceite de CBD para el dolor menstrual?

El CBD tiene propiedades relajantes, antiinflamatorias, analgésicas y neuroprotectoras y por ello se ha usado durante mucho tiempo como medicina natural.

¿Te suena la hinchazón, el dolor y los calambres cuando te va a bajar la regla? tan sólo hay que unir problema con solución. Entre el 40% y el 90% de las mujeres en edad fértil sufren molestias y/o dolores menstruales. Síntomas que encajan a la perfección con los beneficios del CBD.

Aceite de cannabis | iStock

Cuando ovulamos nuestro cuerpo, concretamente el endometrio, se prepara para un posible embarazo y por ello se llena de sangre, ensancha y crece en tejido. Si no hay embarazo, ya sabemos qué pasa, baja el nivel de progesterona, aumenta el de prostaglandinas y el endometrio se prepara para desprenderse. Son esa mezcla de niveles de hormonas las que hacen que tengamos los síntomas pre y menstruales y una inflamación mayor. Y ahí es donde entra en escena el CBD con sus propiedades antiinflamatorias y estabilizantes. Ayuda a que estos efectos sean menores y a que nos sintamos menos afectadas por los cambios que se producen en nuestro cuerpo durante la ovulación y menstruación.

Y te preguntarás, ¿cómo se toma el CBD? es muy sencillo. Lo encontramos en aceite y se toma de forma oral. Se colocan unas gotas bajo la lengua y listo. Sus efectos no son inmediatos. Por ponerse unas gotas en la boca no vamos a eliminar todo el dolor, sino que debemos darle tiempo y tener una rutina de consumo que dependerá de qué tipo compremos. Entre tres y cinco gotas es suficiente, las colocamos bajo la lengua y dejamos que se absorban. Se puede ir aumentando la cantidad dependiendo del efecto que vaya haciendo. Hay muchos productos hoy en día, así que cada fabricante nos dará unas pautas orientativas.

El aceite de CBD ayuda a disminuir la inflamación, mejora la digestión, genera bienestar general y nos ayuda a relajarnos. Por ello, muchas mujeres lo toman para prevenir todos los síntomas de la menstruación y como ayuda extra para paliar también el estrés y el cansancio que a muchas nos impide disfrutar de un buen descanso por la noche. Sí, el CBD es mucho más que un aliado para el dolor menstrual, ahora también es un complemento diario para minimizar los estragos de una vida ajetreada. Su uso se ha extendido tanto que ya ha alcanzado a la industria de la cosmética y de la alimentación. Los cosméticos con base en CBD son la revolución del momento, así como el aceite de CBD para el dolor menstrual, su combinación promete y mucho.

¿Qué cantidad de CBD se debe consumir?

Cuando vamos a consumir un suplemento a base de CBD debemos fijarnos que sea lo más natural posible. No importa qué variedad de planta de cannabis se consuma, sino que a lo que hay que prestar atención es cuánta cantidad de CBD debemos tomar.

Para ello hay que fijarse en la concentración que tiene el aceite o producto a base de CBD que vamos a tomar.

Para empezar, y si no hemos tomado un producto similar antes, es mejor escoger un aceite con entre un 2-3% de concentración. Si los dolores son más intensos podríamos probar con el del 5%. Y si es un dolor producido por la endometriosis entonces podríamos acudir al del 10%, pero es recomendable consultarlo con una especialista y conocer bien los ingredientes del producto CBD que vayamos a tomar.

¿Afecta el CBD a la ovulación?

Una de las grandes preguntas que nos hacemos es ¿cómo repercute el consumo de CBD en nuestra fertilidad? Siempre hemos leído que el consumo de marihuana afecta de manera negativa a nuestras funciones reproductoras porque inhibe la ovulación, y por ello cabría pensar que el consumo de CBD podría no ser tan positivo como se pinta. Sin embargo, aquí es donde encontramos la gran diferencia entre el componente que sí es psicoactivo, el THC, y el que no lo es, el CBD. Los suplementos a base de CBD no afectan a la fertilidad porque a partir de ellos solo se extrae la parte beneficiosa de la planta.

Pero ojo, aunque es un remedio natural efectivo, nunca debe sustituir a un medicamento recetado por un médico. Es cierto que ayuda con determinadas dolencias y genera bienestar durante la menstruación haciendo que sea menos dolorosa, pero si tenemos un problema diagnosticado, el CBD nunca sustituirá a un medicamento.