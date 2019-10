El lenguaje de los adolescentes de hoy en día parece influenciado por youtube, memes que están de moda apenas una semana, influencers, gamers y toda una serie de personajes que suelen vivir muy lejos del círculo de influencia de los padres, aunque sorprendente se mantiene cierto argot intergeneracional como mazo (“esto es mazo bueno”), basto (exagerado) o joputa y japuta (persona indeseable), entre otros. Esto ocasiona que se produzcan conversaciones en casa que no somos capaces de descifrar por completo, muchas de las cuales probablemente incluyan alguno de estos términos. Lola (16) y Mario (12), nos han echado una mano con este vocabulario teen que será muy útil a las madres y padres de adolescentes.

Abduscan

Este término que se usa constantemente parece ser que se lo debemos al youtuber Auronplay, quien en un vídeo declaró “me gustaría que vinieran unos aliens y me abduscan… me… abduscan… me… abduscan”, en un claro ejemplo de menosprecio por la concordancia de tiempos verbales. No hay que perderse la canción Me gustaría que me abduscan para entender el alcance del fenómeno abduscan. Al cierre de este artículo no se tenía claro exactamente en qué contexto se utiliza, por qué, ni qué significa exactamente, pero sí que hace mucha gracia.

Bug

Error de software o fallo en un programa.

Buenardo

Algo que gusta mucho, que es muy bueno. “Eres súper buenardo en este videojuego”.

Choto

Dícese del aparato genital masculino. También puede llamarse cebollo o pinga.

Chusta

Mierda. “Menuda chusta de película”.

Crush

La persona que te gusta.

De ruta

Muy bien. Estar de ruta es sinónimo de estar estupendamente. “¿Qué tal estás, tía?” “De ruta”. “Esta gorra me está de ruta, hermano”.

Equisdé

Sería un sinónimo de jajaja, que funciona también en el lenguaje oral, al haber trascendido el popular XD típico del lenguaje escrito.

Epicfail

Error garrafal en cualquier ámbito de la vida.

Eskeler

Críptica expresión acuñada por el rapero Duki, que chilla “eskeler” al tiempo que se hace los cuernos a sí mismo en la frente. Una expresión muy popular que se utiliza sin fin aparente pero levanta pasiones, algo parecido a lo que ocurre con “abduscan”.

Estar en lío

Tener un rollete con alguien.

Gamer

Un youtuber que se dedica a subir vídeos jugando a videojuegos. Los vídeos que hacen los gamers se llaman gameplays.

Holi

Saludo, que cuenta con la variante “holi personi” o el plural “holis personis”, que debemos a la youtuber Neus Snow.

Jambo

Ser un personaje. “Vaya jambo es este tío”.

Jeba/o

Novia/o.

OC

Pronunciado tal cual, oc, es una variante del clásico okey. Veamos un ejemplo: Madre: “Pon la mesa”. Hijo: “Oc”.

Parguela

El matao, el pringao de toda la vida se llama ahora parguela o parguelita.

Pro

Ser muy bueno en algo: “qué pro es esta tía”. Destaca también su simpático aumentativo: “este tío es una proazo”.

Ranciovich

Dícese de alguien adusto y de actitud poco amigaboe. También puede usarse el sufijo “ovich” en otros adjetivos, como “picantovich”.

Semado

Un término fascinante que los adolescentes usan con toda naturalidad y que para los padres es un término críptico que puede adquirir diferentes significados en función del contexto. Todo indica, sin embargo, que ser un semado significa ser atrevido, pesado, excesivo, lo que da lugar a acepciones del estilo “cómo te semas”, “no vayas a semarla” o “no me des la sema”.

Tiktoker

Alguien que sube vídeos a la red social de contenidos y música TikTok, muy popular entre los adolescentes, no como Facebook o Instagram, típicas redes sociales de viejos millenials acabados.

Trolear

Engañar, gastar una broma. “Esto es un troleo máximo”.

Turn down for what

Esta exclamación, acompañada de un movimiento de brazos hacia arriba en diagonal al tiempo que se esconde ligeramente la cabeza, significa zasca entre la chavalería. El origen se encuentra en este vídeo, y se usa en frases del estilo “le he hecho un turn down for what épico”.

Un chin

Un poco