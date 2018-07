Cinco productos que nunca pensarías llevan gluten

¿Sabías que otras cosas de nuestra vida cotidiana también pueden contenerlo? Te mostramos cinco productos que no te imaginabas que podían contener gluten en su composición y que lo llevan dependiendo del fabricante. Algunos realmente te van a sorprender.

El gluten es una mezcla de proteínas que se encuentra principalmente en el trigo, el centeno, la cebada y todos sus derivados. Normalmente se utiliza en panadería y pastelería para dar elasticidad, cohesión y esponjosidad a sus productos pero no sólo se usa para hacer pan y bollos.

El gluten se utiliza además como potenciador de sabor y para añadir colores y aromas no sólo a los alimentos, también a una gran variedad de productos de uso cotidiano. Cosas que no te podrías ni imaginar que llevan gluten pero que efectivamente llevan esta proteína. Así que si eres celíaco\a o sensible al gluten, no te pierdas este vídeo porque puede que estos productos te estén dañando sin saberlo.

La plastilina

La plastilina es uno de los productos que pueden contener gluten ya que es una masa que puede ser elaborada con harina de trigo. Esto es un problema para los niños celíacos ya que sin darse cuenta pueden ingerir pequeñas cantidades dañando su sistema inmunitario.

Si son muy pequeños, corremos el riesgo que chupen esta pasta de colores mientras juegan y si son más mayores, puede que las pequeñas cantidades que queden en sus uñas luego se mezcle con la comida. Por suerte hay marcas que señalan que son sin gluten.

El pintalabios

La barra labial es otro de los productos que en su mayoría lleva gluten o trazas. Hay que tener cuidado porque según un estudio de Celicidad el 80% del pintalabios aplicado es ingerido involuntariamente cuando los labios están en contacto con la lengua.

La pasta de dientes

El dentífrico es otro de los productos que contiene gluten en sus componentes. Muchas marcas son aptas, pero hay otras que pueden contener una mínima cantidad.

Sin embargo, según FACE, no es necesario que la pasta sea sin gluten ya que aunque podemos ingerir pequeñas cantidades a la hora de lavarnos los dientes serían tan pequeñas que no dañaría el organismo.

Los chicles

La goma de mascar junto con las gominolas y caramelos son algunos de los productos con los que hay que tener cuidado. Los fabricantes de chicles utilizan el gluten para darle sabor,color y consistencia a su producto. Por suerte hay muchas marcas que no lo utilizan.

Los medicamentos

El gluten también puede estar presente en los medicamentos debido a las propiedades aglutinantes del trigo. No sólo eso, el gluten también se utiliza como excipiente para dar consistencia a los comprimidos así como un sabor o color determinad.

Lo bueno es que la normativa vigente obliga a las industrias farmacéuticas a declarar en el prospecto y en el envase si el medicamento lleva gluten.