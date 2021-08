¿Saldrías en camisón a comprar? Así es la moda de sacar la lencería a la calle

Aunque parezca que todo sigue igual, el mundo cambia. Quién iba a decirle a nuestras abuelas que sus delicados camisones de seda y piel de ángel iban a estar cruzando la Gran Vía. Ropa hecha para seducir, para que el cuerpo estuviera estilizado y bello, se convierten en los más deseados trajes de noche, incluso trajes de novia, como podemos ver en la última colección de Zara de camisones-vestidos de novia.

Esto no es la primera vez que pasa, ya pasó con la moda fitness, ropa concebida en un primer lugar para hacer deporte, y se ha terminado convirtiendo en ropa completamente funcional y no te extraña nada ver a personas yendo por la calle en leggins o yendo a trabajar en zapatillas. Las primeras veces que la gente salía así vestida a la calle seguro que alguien lo debió de ver como toda una experiencia “del mal gusto”, y hoy es completamente habitual y admitido.

Coco Chanel, introdujo una prenda tan cómoda y tan sumamente útil como el pantalón en la vida cotidiana de las mujeres, las camisetas marineras de rallas y el color negro - que antes solo se podía utilizar para funerales o grandes galas - así que, volviendo al tema que nos ocupa, vamos a ver encantadores camisones de algodón, o preciosos pijamas de seda, mientras te tomas una copa de vino y cenas un pincho en la terraza de moda, como lo más natural del mundo.

Pero, ¿cuál sería la manera de llevar este tipo de prendas? Bajo mi punto de vista, lo bonito es como se desliza el camisón por la piel, siendo a la vez envuelta por un enorme abrigo o una y masculina blazer oversized. Igual que no puedes llevar unos jeans con una camiseta desteñida y sucia porque sería devolverle su función de atuendo de trabajo manual, no puedes llevar un camisón como si acabaras de saltar de la cama. Añadirle las piezas justas, pero importantes, son el secreto de no sentirte disfrazada. En vez de unas zapatillas de ir por casa, añádele unos stiletos si quieres un look de noche, o unas botas cowboy si lo prefieres para el día.

Lo importante es sentirte creadora, libre, y bien vestida, y aunque es una interpretación completamente personal, porque en la moda no hay reglas y está hecha para personalizarla y adaptarla a tu estilo, hay que evitar caer en una tendencia porque sí. Si tú no te sientes cómoda saliendo en camisón a la calle, lo hagas. No hay nada peor que sentirte fuera de lugar cuando lo que pretendes es ser elegante.

Por lo tanto, vamos a disfrutar de las maravillas de la lencería, sus colores, el tacto, la sensación, la feminidad que aporta, lo especial que te hace sentir, pero siempre adecuándolo a la guerrilla urbana que es la calle.

