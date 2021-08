¿Por qué no es bueno abusar de los esmaltes semipermanentes?

Las manos se consideran popularmente como la carta de presentación de cada persona, y las uñas son el punto final de la frase que nos define. Son la prueba directa de la edad y del estilo de vida, pero también son testigos de nuestro descuido a la hora de someterlas a algunos procesos estilísticos. Los cuidados necesarios dan como resultado unas uñas saludables, y abusar de ciertas técnicas puede llevarnos a todo tipo de problemas.

La salud de las uñas es muy importante para proteger el tejido que hay debajo de ellas y para evitar que sean más susceptibles a romperse con cualquier mínimo roce, quebrarse con mayor facilidad o que terminen con un aspecto desgastado. Si bien existen múltiples remedios para devolverles su vitalidad natural, conocer los aspectos por los que las uñas pueden debilitarse nos puede ayudar a que crezcan más rápido y saludables.

Nuestras uñas están formadas por varias capas de queratina, una proteína natural que también se desarrolla en el cabello y en la piel. A medida que cumplimos años las células que producen queratina van a un ritmo más lento, lo que provoca que las uñas se debiliten y luzcan secas o sin brillo. No obstante, el uso continuado de esmaltes semipermanentes puede acelerar este proceso de envejecimiento. ¿Por qué?

Esmaltes de colores | Envato

¿Por qué es malo abusar de los esmaltes semipermanentes?

Cada vez son más las personas que se animan a apuntarse a la moda de la manicura semipermanente. Una de las principales razones del éxito de este tipo de esmaltado es el lago tiempo que permanece intacto en las uñas, y a pesar de que antes teníamos que pedir cita en un salón para que nos las hicieran, en la actualidad encontramos numerosos productos para hacernos las uñas semipermanentes desde casa.

Los esmaltes semipermanentes que se descubren a través de Internet utilizan un minucioso proceso. Primero hay que aplicar una capa que actúe como base, después pintar una o dos capas con el color y finalmente sellar el resultado con una capa superior. Es un procedimiento bastante lento, al igual que en los salones, ya que es necesario secar las capas de manera individual con una lámpara ultravioleta.

El fácil modo de empleo de este tipo de productos los hacen ideales para lucir unas uñas bien cuidadas sin necesidad de salir de casa y, sin embargo, a la hora de quitarlo del lecho ungueal no es tan sencillo. No vale con acetona o un quitaesmaltes, sino que se requiere de diversas herramientas que eliminen las capas de esmalte. En caso de no manejar estas herramientas un profesional, podríamos acabar maltratando el cuerpo y la salud de la uña, hasta el punto de debilitarla.

Además, y de acuerdo a lo que han advertido desde el Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana, los semipermanentes no son la única problemática. El abuso excesivo de cualquier tipo de esmalte puede provocar la aparición de hongos, grietas y descamaciones.

Estética | Envato

Consejos para que los esmaltes semipermanentes no sean tan dañinos

Una de las primeras recomendaciones es dejar respirar las uñas durante una semana. Lo habrás escuchado miles de veces, pero es fundamental para que después de un proceso estilístico tan abrasivo como la semipermanente, la uña se recupere y pueda ser nutrida de manera natural. Además, también hay que tener especial cuidado en usar esmaltes caducados. En líneas generales tienen una fecha de vencimiento de 12 meses una vez abiertos, pero la textura también nos puede hablar sobre su estado. Si su composición se ha deteriorado, ten por seguro que afectará a la salud de tus uñas.

Durante la semana de descanso es importantísimo nutrir las uñas para ayudar a que el proceso de curación sea mucho más rápido y que con el paso del tiempo los esmaltes no afecten a su salud. Existen numerosos aceites, hidratantes, vitaminas y esmaltes con todo lo necesario para sanar y proteger la uña frente a una nueva manicura, por lo que es un paso que no nos debemos saltar.

Eliminar esmalte de uñas | Envato

A la hora de desmaquillar las uñas con quitaesmaltes

Cuando se trata de desmaquillar las uñas de esmaltes, los podólogos aconsejan el uso de quitaesmaltes sin acetona, ya que este ingrediente puede ser muy agresivo para la uña y para la piel que hay a su alrededor. En caso de no tener más remedio, añaden evitar empapar los algodones con abundante acetona, ya que pueden provocar sequedad y deshidratación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…

Trucos para pintar las uñas cortas y que parezcan más largas