Esta es la solución para acabar con el picor y la grasa de tu pelo en verano

Que no cunda el pánico, la hay. Son muchos los elementos que hacen que se irrite el cuero cabelludo y no solamente los anteriores. También tienen que ver el uso de tratamientos agresivos, una mala alimentación, el estrés, la contaminación de las ciudades… La arcilla y el carbón vegetal de bambú son ingredientes que van fenomenal a este problema. “Su formulación, apta para todo tipo de cabello y con ingredientes de origen vegetal y orgánicos, limpia en profundidad el folículo piloso y el cuero cabelludo”, comentan en la marca italiana Biokap, especializados en soluciones naturales para el cuidado del cabello.

Y es que un champú detoxificante te solucionará los problemas de picores: “Este producto se puede emplear en momentos puntuales o de manera regular para purificar el cuero cabelludo y aliviar el picor, dejando un cabello limpio, suelto y revitalizado. Aunque se recomienda para cabellos grasos, también se puede utilizar para purificar después del tinte, permanentes u otros tratamientos químicos, en cambios de estación o si vivimos en lugares de alta contaminación como una gran ciudad”, añaden.

Su champú de arcilla negra llama la atención por su color negro, pero no temas porque no alterará el color de tu cabello: “El color es debido a la arcilla y al carbón vegetal del bambú que purifican y absorben las impurezas, pero no altera el color del cabello y se retira con el agua del aclarado. Además, un derivado vegetal del xilitol y el pantenol reducen los picores y el enrojecimiento, mientras que el mentol y el aceite esencial de romero orgánico hidratan y refrescan, dejando una sensación de confort y bienestar”, continúan los expertos.

Picor | iStock

Aparte, existen otras soluciones caseras para eliminar el picor del cuero cabelludo como por ejemplo, el aceite del árbol de té, que tiene propiedades antifúngicas, antiinflamatorias y antibacterianas. Se recomienda aplicarlo sobre el cuero cabelludo para calmar el picor pero ojo, si tienes tendencia al cabello graso puede empeorar esta situación al ser un aceite. Lo mejor para aplicarlo es diluirlo en agua.

El vinagre de manzana también tiene propiedades antiinflamatorias y equilibra los niveles de pH del cuero cabelludo. Como puede irritar la piel, por su nivel de acidez, no conviene dejarlo mucho tiempo porque además, el olor es muy penetrante.

Otra solución natural es el aloe vera, que es muy hidratante y respetuoso con la piel (de ahí que esté presente en muchos champús, por ejemplo). Este ingrediente aliviará al instante los picores y te dejará sensación de frescor, pero sus efectos son temporales.