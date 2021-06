¿Cuál es el mejor sistema para depilarte las ingles sin dolor?

Si lo que deseamos es que el dolor desaparezca por completo, nada mejor que utilizar cuchillas o cremas depilatorias, que al no arrancar el vello de raíz son sistemas completamente indoloros. El único problema es que el vello se irá endureciendo progresivamente y que, además, tendremos que depilarlos cada dos o tres días. Si tenemos la piel sensible, además, es probable que tengamos problemas como sarpullidos, enrojecimiento o vello enquistado, de manera que siempre es más recomendable optar por algún sistema que elimine el vello de raíz durante al menos entre dos y cuatro semanas.

Las maquinillas eléctricas son un buen método, limpio y sencillo, que podemos utilizar en casa nosotras mismas, pero tremendamente doloroso, mientras que la cera fría es algo menos dolorosa e igualmente efectiva, pero algo más engorrosa. Lo mejor es, en el caso de que descartemos métodos permanentes como la depilación láser –lo más recomendable en el caso de tener un vello fuerte y duro–, emplear la cera caliente. Es un sistema muy efectivo, que arranca el vello de raíz, y, aunque doloroso, lo es menos que la cera fría y que la maquinilla eléctrica. Si nos duele horrores, lo mejor es siempre ir a un centro para que sea otra persona la que pegue el estirón y, sobre todo, seguir todos estos consejos antes para aliviar ligeramente el dolor. Seguro que notaremos una mejoría y el momento mensual de la depilación de ingles será un poco, aunque solo sea un poco, menos dramático.

Tomate un analgésico antes

Un paracetamol o cualquier otro analgésico que tomes habitualmente puede ayudarte a que el dolor sea más llevadero. Tómalo una hora antes de la visita al centro estético y verás cómo se te pasa en un plis plas.

Una ducha de agua caliente

Tras el analgésico, nada mejor que una ducha de agua bien caliente para que el poro se abra y los folículos sean más accesibles. Aunque la temperatura exterior sea muy alta, recuerda: antes de depilarte ni hablar de remojarte con agua fría.

No te depiles con la regla

O con la ovulación. Cada una de nosotras se conoce mejor que nadie y sabe perfectamente cuáles son los días en que el cuerpo está más sensible y más receptivo a cualquier estímulo. Procura escoger aquellos días del mes en que no estés con la regla ni ovulando para ir a depilarte.

Quítate lo justo

Tal vez ha llegado el momento de replantearte cuánto vello eliminas, porque es probable que tampoco sea necesario retirarlo por completo o llevar siempre unas brasileñas tan marcadas. Si lo que quieres es, en realidad, que no se vea el vello con el bikini, tal vez no sea necesario entrar tan adentro y depilar las zonas más dolorosas (labios, perianal, etc.) de forma tan rigurosa. Atrás quedaron los tiempos en que estaban de moda esas depilaciones tan pronunciadas y esas ingles casi infantilizadas: ¿por qué no depilar justo hasta donde nos moleste y dejarnos de remilgos con el resto?

Maquinilla | iStock

Usa crema anestésica

En las farmacias venden cremas anestésicas que puedes aplicarte en la zona justo antes de empezar la sesión. Adormecen ligeramente la zona y hacen que el proceso sea menos doloroso, si bien tampoco podemos esperar ningún milagro porque, aunque disminuyen ligeramente el dolor, ni mucho menos lo eliminan por completo

Recorta el vello antes de la depilación

Lo ideal para que la cera funcione y no tengamos que estar viviendo el mismo calvario cada dos por tres, es que el vello no sea ni muy corto (la cera no se adherirá bien), ni muy largo (nos dolerá muchísimo al estirar). Lo mejor si tienes el vello largo es recortarlo con unas tijeras antes de la depilación, y si lo tienes corto es recomendable que te esperes a que crezca.

Cuidado con la temperatura de la cera

Tiene que estar templada, lo suficiente para abrir el poro sin lastimarnos, ya que si está muy caliente nos podemos quemar la piel y si no lo está es probable que no cumpla su función. Tanto si lo haces en casa como si acudes a un centro, no te depiles hasta que la cera no esté a una temperatura óptima. Y eso solo lo sabes tú.

Ponte polvos de talco antes de la depilación

La cera se adherirá mejor y será mucho más efectiva, especialmente en estas fechas, cuando es posible que lleguemos sudadas al centro estético.

Cuida la piel de las ingles cada día

Si la piel está deshidratada o presenta alguna herida es más probable que la cera nos duela más de lo habitual. Para evitarlo, es imprescindible cuidar a diario la piel de las ingles, de manera que esté en su punto óptimo cuando vayamos a depilarnos. Hidrátala correctamente todos los días, evita ir a depilarte si tienes vello enquistado o alguna herida, puesto que la depilación solo te hará empeorar, y, si es necesario, utiliza el guante de crin con frecuencia para garantizar que el vello crece sin problemas y la piel está en un estado óptimo. Ante cualquier herida o irritación lo mejor es que dejes pasar unos días hasta depilarte. ¿Un consejo? Hazte con un bikini tipo coulotte para que puedas utilizar cuando no hayas tenido tiempo de depilarte como es debido.

Aplica la cantidad de cera justa

Si aplicas mucha cantidad, es probable que te cueste retirarla, y si aplicas poca puede que la cera se agriete y se rompa, cosa que resulta terriblemente dolorosa. Lo mejor es que, si no estás acostumbrada a depilarte las ingles con cera, pruebes antes en otras partes del cuerpo que duelan menos para asegurarte de que aplicas la cantidad adecuada y de que eres capaz de estirar con suavidad pero con firmeza. ¿Que no lo eres? Siempre es mejor que alguien lo haga por ti, pues corres el riesgo de acabar dejándote pegotes de cera que luego serán muy complicados de retirar.