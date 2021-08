Así puedes hacer el moño más viral de Tik Tok que triunfa este verano

Independientemente de si tienes instalada o no la aplicación de Tik Tok en tu teléfono móvil, los vídeos de apenas un minuto hacen que la red social se haya extendido como la pólvora alrededor de todo el mundo. La repercusión del servicio para compartir vídeos ha sido tan grande que, de hecho, Instagram quiso imitarla lanzando su propia herramienta llamada “Reels”.

A día de hoy Tik Tok ocupa un enorme lugar dentro del sector de las redes sociales, estando en los primeros puestos del top de aplicaciones más descargadas y siendo un punto de referencia para otros medios sociales. Pero ya sea que hayas sucumbido a las tentaciones de esta aplicación gratuita o no, en la plataforma se descubren una gran diversidad de vídeos de formato corto, desde géneros como educación hasta trucos que podemos aplicar en el día a día, pasando por maquillajes y secretos de moda.

Tik Tok se ha convertido en una herramienta más para encontrar información relacionada con el cuidado de la piel, rutinas de belleza, consejos estilísticos e ideas para peinados, entre muchas otras cosas que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Al entrar a la aplicación descubrimos numerosos trucos, y a pesar de que algunos de ellos son contraproducentes, otros consiguen volverse virales gracias a su sencillez.

Es muy probable que a estas alturas hayas visto una y otra vez un truco que tiene que ver con hacerse un moño alto. La influencia del truco tiene que ver con el proceso y los resultados despreocupados pero elegantes. Con un simple giro de muñeca conseguiremos un recogido con mucho volumen, sin necesidad de usar horquillas ni ningún donut.

Herramientas para el cabello | Envato

Bun despeinado: El moño viral que ha triunfado en Tik Tok

No importa que no tengamos muchas habilidades para darle estilo a nuestra melena. Aún siendo completas negadas para imitar los peinados que se hacen algunas conocidas influencers, con este truco no hay probabilidades de error. El vídeo original cuenta con millones de reproducciones e interacciones en Tik Tok, y el resultado es tan efectivo que ha provocado que otras miles de usuarias se graben replicando el truco.

La autora de esta increíble hazaña es la tiktoker Quinti Mirjam de Vries, quien inicialmente publicó el truco a cámara rápida a través de su cuenta oficial de Tik Tok. Sus seguidores (y a medida que se hacía viral cada vez más usuarios) le pidieron que volviera a hacer el proceso, pero esta vez más lento para poder ver con claridad el giro de muñeca. Con todo ello consigue un recogido despeinado y divertido a la vez que elegante que podríamos usar para casi cualquier ocasión.

Tal y como se puede ver en el vídeo de menos de 60 segundos, con ayuda de nuestras manos y una simple goma para el pelo, conseguiremos un moño espectacular perfecto para el verano. A modo de resumen, el proceso para conseguir este peinado viral es bien sencillo:

Uno de los primeros pasos es recoger el cabello como si fuésemos a hacernos una coleta de caballo alta. A continuación, pasamos la goma para el pelo como lo haríamos normalmente, pero en lugar de doblarla sobre la mata de cabello que tenemos recogida en una de las manos, es necesario girar la muñeca hacia atrás para coger el mechón que sobra y después moverlo hacia adelante. Una vez tengamos controlado este movimiento de muñeca, tan solo tendremos que asegurar los mechones restantes para darle volumen al moño.

Es posible que durante los primeros intentos no te salga igual, pero se trata de memoria muscular. Estando acostumbradas a hacernos un tipo de coleta en concreto, puede resultar difícil hacer algo nuevo. Sin embargo, una vez dominemos el giro de muñeca, los resultados que se consiguen serán los mismos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…

Peinados que pueden dañar tu pelo irreversiblemente