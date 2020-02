El 'troleo' del Ministerio de Consumo con su nueva cuenta en Tinder

"¿Y si Twitter se cae? ¿Cómo disfruto yo del contenido del Ministerio de Consumo?, te estarás preguntando...". La cuenta de Twitter del Ministerio de Consumo formulaba esta pregunta a sus seguidores, la cual tiene una respuesta "fácil". El propio Ministerio redirige, en el mismo mensaje, a sus cuentas de Facebook, LinkedIn y el canal de Telegram, vías por las que los usuarios pueden estar informados. ¿Tinder? Aquí viene la sorpresa ya que esta es una aplicación de citas.

Al pinchar en el enlace, te redirige a una página de gifs (giphy.com) en la que aparece el seccionador español, Luis Enrique, diciendo "es broma, que no se enfade nadie". Sin embargo, el 'troleo' no ha sentado bien a algunos usuarios que se quejan de que el Ministerio haya publicado este tipo de bromas en su cuenta oficial: "Parad. Por favor. Os estáis equivocando muy fuerte", "¿Tinder? Chiques porfa, no tiréis tanto de coñas y memes en esta cuenta, que se supone que es de una institución", reprochaban algunos usuarios.