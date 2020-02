Rocío Osorno es una de las grandes influencers de nuestro país que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram. La sevillana, que también es diseñadora, comparte con todos sus seguidores todo lo que acontece en su vida como fue el nacimiento de su hijo en noviembre de 2018, su boda el año pasado o el anuncio de su nuevo embarazo.

Sin embargo, desde que se casaron ambos se trasladaron a la capital andaluza. Entonces, González-Robatto comenzó a acercarse a las filas de Vox. A pesar de que ya en diciembre fue propuesto como senador por la Comunidad autónoma de Andalucía, ha sido en los últimos días cuando se ha hecho viral la profesión del marido de la influencer.

Por ello, Osorno ha recibido graves insultos a lo que ella ha respondido con rotundidad: "Yo aquí no hago ningún tipo de manifestación política. Jamás", ha afirmado. "Los que nos movemos en este círculo de redes sociales sabemos lo que hay", ha resaltado, a lo que ha añadido que sabe porque recibe de forma constante "amenazas, insultos y todo tipo de faltas de respeto" y "esto no es así", ha concluido. "Si nos dedicamos a esto, nos exponemos a críticas constructivas, pero no a insultos", ha defendido Osorno a través de su perfil de Instagram porque además, como ha añadido: "Yo nunca le he faltado el respeto a nadie".

Insultos a Rocío Osorno por ser mujer de un senador de Vox | Instagram

"Facha de mierda, qué asco das" o "Que os jodan a todos los de Vox", han sido algunos de los insultos que la influencer ha recibido por ser mujer de un senador de Vox. En los comentarios, los distintos usuarios de Instagram le deseaban que "ojalá tu hijo sea transexual". Todos estos insultos los compartía también la influencer en su cuenta.

Muchos han comparado la situación con la que ha habido en otras ocasiones Lidia Bedman, mujer de Santiago Abascal, que también es influencer y comparte a diario su vida en redes sociales.