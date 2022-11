La reacción viral de una joven al regalarle ropa de perro a su amiga pensando que era de bebé

Tras un bebé al mundo suele traer alegrías a los familiares y amigos de la pareja. También algunos momentos emotivos y otros divertidos. Es el caso de una joven embarazada tras recibir el regalo que le hizo su amiga.

Escoger ropa para un bebé puede ser una tarea compleja para quienes no están familiarizados con el tema. Es lo que le sucedió a la amiga de la joven. Luchi Fiol se volvió viral después de comprarle al bebé de su amiga un traje de Stitch, un personaje de Disney.

Sin embargo, hasta que la joven embarazada no lo abrió no se dio cuenta de que el diseño de esa prenda era para un perro y no para un bebé. La situación, grabada y publicada en TikTok, provocó numerosas reacciones entre los usuarios y se convirtió en viral.

Cuando la futura madre abrió el regalo, notó algo extraño en la confección de la prenda sobre todo por el espacio que había en la parte de las piernas y el vientre. La amiga le explicó que el diseño era así para "el pañal del pequeño".

"Este momento no puede quedar en el olvido. Llevo desde el viernes riéndome sola por esto. Y sí, soy tonta", escribió la misma Luchi Fiol en la publicación del vídeo.

En el vídeo publicado en TikTok se puede ver cómo ambas amigas se ríen a carcajadas al percatarse en la etiqueta que se trataba de una prenda para perros. "Es para un perro. No puede ser", dice la joven embarazada al ver la etiqueta.

La publicación se ha vuelto viral en TikTok consiguiendo 15 millones de reproducciones y cerca de 25.000 comentarios. "Yo no tengo perros y desde que lo vi me di cuenta de que es para todo menos para bebé", escribe un usuario. "No paro de reírme", escribe otro.