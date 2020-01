La reacción viral de dos mapaches que fingen ser estatuas para evitar ser descubiertos

"Si no te mueves no te ve". Parece que fue lo que pensaron estos dos mapaches cuando fueron pillados cruzando un jardín.

Los animales fueron descubiertos en el exterior de una casa y, cuando se dieron cuenta de que les habían pillado, decidieron quedarse quietos para que evitar ser vistos.

La imagen evidencia la astucia de estos omnívoros. Sin embargo, la extendida teoría que emplearon los mapaches de 'si no te mueves no te ve' (los cinéfilos la reconocerán de Jurassic Park, para evitar el ataque del T-Rex) no cumplió el fin de no ser avistados. Más bien todo lo contrario, ya que su vídeo acumula ya casi 9 millones de visitas y casi 96.000 retuits.

La escena no ha tardado en hacerse viral despertando la creatividad de los más ingeniosos 'creadores de memes'. "Cuando te pillan por la noche de camino a la nevera" o "Al escondite inglés sin mover las manos ni los pies", son algunos de los títulos que han puesto los tuiteros al vídeo.