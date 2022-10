Se queja de los gritos de su vecina al tener sexo: "Ahora que es época de berrea..."

Un vecino de Elgóibar, Gipuzkoa, cuyo nombre nadie conoce, ha escrito una carta dirigida a una de las vecinas de su edificio con un tono jocoso en la que le pide que "grite" menos mientras mantiene relaciones sexuales.

El escrito se ha hecho viral en redes sociales después de que una conocida cuenta, 'Líos de vecinos' (casi 73.000 seguidores), la colgara en un mensaje hace varios días.

El comienzo de la carta hace entrever que el tono de la carta va a ser de todo menos formal: "Querida vecina del cuarto que gimes tanto. Nos encanta que tengas esa vida sexual tan satisfactoria. Ya que solo los supergritos se te escuchan a ti, queremos pedirte un favor".

"Si tu satisfacción es gracias a algún aparato eléctrico, te estaríamos muy agradecidos si escribes marca y modelo en la línea de puntos. Si es gracias a otra persona, felicitarte de parte todo el vecindario (que te sufrimos) es un o una artista", prosigue la carta.

Un mensaje surrealista: "Hay ciervos que berrean menos que tú"

Para ser una 'queja' tarda mucho en plantear las soluciones a los gemidos de la mujer, algo que hace al final del escrito: "Ahora que es época de berrea creemos que habrá ciervos berreando menos que tú ¡Qué viva el sexo, pero grita un poco menos, que algunos...", concluye.

Muchos de lo usuarios que leyeron la historia se quejaron de que la fotografía no capta el mensaje final: "que algunos..." y han expresado irónicamente sus quejas: "Qué pena, no han puesto el fin de la historia!!", "Algunos... que? No nos pueden dejar así!"...