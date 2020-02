Una profesora enseña la metedura de pata de uno de sus alumnos en un ejercicio y se hace viral

Un tuitera que se dedica a la docencia compartió en redes una curiosa respuesta de uno de sus alumnos a un ejercicio. Este consistía en escribir los títulos de algunas obras de varios escritores.

El estudiante en cuestión acertó en el caso de Azorín, al que relacionó con 'La ruta de Don Quijote', y también con Antonio Machado, con 'Campos de Castilla'.

La delirante respuesta que motivó el post de @mamenoula vino con Miguel Unamuno, al que el alumno situó como autor de 'Véase'.

La profesora, extrañada con esa respuesta, introdujo en Google el nombre del escritor y se encontró con la sorpresa. El destacado de la Wikipedia tiene un apartado en el que se puede leer "obras notables" del autor. Y ahí figuraba el mensaje "Véase obra". Es decir, invita a pinchar para consultar sus libros.

Todo apunta a que el alumno no llegó a hacer ese segundo paso y se quedó con ese 'Véase'. La docente compartió su descubrimiento en Twitter junto al mensaje: "Drama en dos actos", pero al día siguiente lo eliminó asegurando que "se ha ido de las manos, me está dando miedito tanta mención". Quiso defenderse explicando que "muchos están diciendo cosas que no son sin saber el contexto, ni el tipo de actividad y malinterpretado mis intenciones, así que borro el tuit". "Como broma ya ha estado bien", sentenció.

El mensaje llegó a acumular más de 1.700 retuits y 5.500 'me gusta' en menos de siete horas. La profesora ha explicado que los alumnos tenían permiso para usar los apuntes de clase e internet, pero este "es un ejemplo de hacer las cosas con pocas ganas. No hay que darle muchas vueltas (bueno, yo sí que se las doy)".