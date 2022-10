Una mujer le paga a su marido entradas para el Mundial de Qatar para poder pasar tiempo con su amante

Sarah, una mujer de Reino Unido, se ha gastado miles de euros regalándole a su marido entradas para ir al Mundial de Qatar y ver el mundial. Sin embargo, podemos decir que el regalo estaría 'envenenado'.

Cuando el marido de Sarah en noviembre se dirija a Qatar, no sabrá que su mujer, con quien lleva 17 años casada, aprovechará la oportunidad para pasar esas dos semanas con su amante secreto. Una infidelidad de la que ella asegura que tenerla "realmente ha favorecido nuestra relación".

El matrimonio, que tiene dos hijos en común, se conoció por primera vez a través de amigos en común: "Me trató como a una princesa cuando lo conocí y nos enamoramos muy rápido", recuerda Sarah al periódico 'Metro'. Mientras que con 'su actual novio' se conoció en un sitio de citas para personas casadas.

La mujer afirma que cuando conoció a su marido no existían las citas por Internet. "Me registré como miembro, y sé que suena tonto, pero casi instantáneamente hicimos 'clic'", explica la esposa. "Ha sido emocionante, como un romance adolescente y ambos sentimos exactamente lo mismo al respecto", añade.

Es la primera vez que Sarah lleva a cabo este tipo de relación durante su matrimonio. Sin embargo, la británica confiesa que esta aventura le ha dado "una nueva oportunidad de vida". "Mi esposo incluso ha comentado que me he visto mucho más feliz y menos estresada en los últimos meses, y es verdad. Mi amante me entiende de manera diferente, y solo somos él y yo en nuestra propia burbuja", afirma Sarah.

Aunque solo llevan cuatro meses, la esposa asegura que su novio "saca a relucir un lado mío que no he visto en mucho tiempo". Esta situación no ha hecho que el amor que siente hacia su esposo disminuya.